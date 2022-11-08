Господдержке не угнаться за «газелями»

Эксперты Высшей школы экономики изучили феномен быстрорастущих компаний (БРК, так называемых газелей) на российском рынке. Такие предприятия вносят наибольший вклад в рост ВВП, и потому власти возлагают на них особые надежды в восстановлении экономики и обеспечении технологического суверенитета. Между тем инновационные «газели» в РФ малочисленны, хотя и обладают наибольшим экспортным потенциалом и отличаются устойчивыми темпами роста. В докладе отмечается, что пока в России не сложилась комплексная поддержка БРК. Построение ее эффективной модели осложняется и динамичностью «газелей» — поддержка этой сферы требует гибкого проектного подхода вместо неповоротливого регулирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

В докладе «Российские быстрорастущие компании: вклад в рост экономики и устойчивость к кризисам» коллектив из шести авторов под руководством директора Института менеджмента Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Дана Медовникова подтвердил особую значимость вклада компаний-«газелей» в экономический рост. БРК оказались ответственны за формирование 60% прироста выручки, составляя всего 15% от числа российских компаний (с десятью и более сотрудниками в штате). В выборку попали 28,6 тыс. компаний, изначально имевших более десяти сотрудников и среднегодовые темпы прироста выручки или занятости более чем в 20% в течение трех лет (так определяет «газелей» ОЭСР).

Совокупная выручка БРК выросла с 9,4 трлн руб. в 2017 году до 26,1 трлн руб. в 2020-м (на 41% ежегодно), занятость — с 1,5 млн до 2,5 млн человек (на 18%). При этом рост обеспечен не экстенсивным наращиванием занятости, а производительностью: показатель выработки на одного занятого у БРК вырос за три года в два раза (192%). Наибольшая доля БРК сосредоточена в торговле (21%), строительстве (14,5%), наукоемких рыночных услугах (14%, из них четверть — в сфере архитектуры, инженерных изысканий и предоставления технических консультаций).

Устойчивый быстрый рост чаще характерен для инновационных БРК (доля компаний с эпизодами такого роста у инновационных и у остальных «газелей» — 5,4% и 2,5%). Среди инноваторов выше доля экспортеров: 20% против 5% по БРК в целом. На них приходится 16% выручки БРК, тогда как сам сектор составляет лишь 5% БРК. «Наличие у компании таких активов, как патенты, вложения в НИОКР, умение работать со сложными технологиями и технологическим оборудованием, наличие команды квалифицированных специалистов создают надежное основание для достаточно продолжительного роста. Поддержка именно инновационно активных компаний со стороны государства может стать правильным направлением в поддержке БРК»,— считают эксперты.

Интерес к «газелям» вырос в 2020 году. Тогда МВФ и Всемирный банк отметили ключевую роль БРК в восстановлении экономик и рекомендовали сконцентрировать господдержку именно на них. В России также признают значение БРК в технологическом и экономическом развитии — недавно президент Владимир Путин дал поручение разработать механизмы поддержки быстрорастущих компаний. Белый дом уже готовит критерии определения инновационных и технологических компаний для получения помощи от государства (см. “Ъ” от 18 октября). Как пояснил “Ъ” Дан Медовников, сложность в организации поддержки БРК состоит в том, что они едва ли поддаются описанию в жестких рамках. «Сектор БРК очень подвижный, большинство таких компаний растут эпизодически. Кроме того, устанавливать жесткие критерии по темпам роста вряд ли корректно без учета инфляции. Для эффективной поддержки перспективных компаний предпочтителен проектный подход — проводить отбор БРК можно отдельными потоками, донастраивая критерии допуска и программы поддержки»,— считает он.

В целом БРК не часто обращаются за помощью, полагаясь на собственные силы — за пять лет поддержкой пользовались 22% компаний, показал опрос в рамках доклада. Наиболее востребованными были инструменты кредитно-финансовой поддержки, а также нефинансовые инструменты — консультации (правовые, маркетинговые, по развитию бизнеса). «БРК требуется комплексная поддержка со стороны разных ведомств, учитывающая как потребности в оборотном капитале и средствах развития, так и нефинансовые инструменты. Пока сектор де-факто выпал из инфраструктуры поддержки»,— считает Дан Медовников. Если раньше выращиванием БРК — «национальных чемпионов» (доходы до 30 млрд руб.) занималось Минэкономики, то теперь меры поддержки во многом ориентированы на МСП (доходы до 2 млрд руб.) и не охватывают весь сектор БРК.

Диана Галиева