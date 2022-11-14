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Коммерсантъ FM
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Инноваторам очертили рамки

Определены общие критерии технологических компаний

Правительство готовится включить небольшие компании в работу по достижению технологического суверенитета РФ. Разработанный Минэкономики законопроект для целей господдержки вводит понятие «малая технологическая компания» и устанавливает критерии определения таких организаций. В зависимости от размера годовой выручки (в пределах 4 млрд руб.) такие компании разделят на три группы. Чем выше будет оборот, тем жестче будут требования к условиям научно-технической или производственно-коммерческой деятельности получающей помощь организации.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Минэкономики подготовило поправки к закону «О науке и государственной научно-технической политике», которыми предлагает установить понятие «малая технологическая компания» и ввести критерии определения таких организаций. Заявленная цель поправок — оказание господдержки бизнесу, изменения подготовлены по поручению президента (см. “Ъ” от 6 сентября). Малой технологической компанией предлагается считать коммерческую организацию, создающую и (или) применяющую при разработке и (или) производстве продукции результаты интеллектуальной деятельности. Определять такие компании ведомство предлагает на основании четырех критериев: объем выручки, вид экономической деятельности, научно-технический потенциал и условия реализации научно-технической или производственно-коммерческой деятельности.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в зависимости от объема годовой выручки могут быть выделены три группы таких компаний: до 300 млн руб., от 300 млн до 2 млрд руб. и от 2 млрд до 4 млрд руб. Исходя из этого будут устанавливаться предельные значения показателей — по мере роста выручки предполагается повышение требований к условиям реализации научно-технической или производственно-коммерческой деятельности.

Конкретные значения объема выручки и требуемые коды классификатора экономической деятельности (ОКВЭД), как и порядок оценки научно-технического потенциала организации и наличие условий реализации научно-технической деятельности установит правительство. Белый дом также определит и привлекаемые к этой работе центры экспертизы. В их число могут войти не только инновационные институты развития, но и центры компетенции Национальной технологической инициативы, рассказали “Ъ” в Минэкономики. «Уверены, что необходимо акцентировать внимание на небольших компаниях, разрабатывающих технологии или высокотехнологичную продукцию для конкурентного рынка»,— пояснил в пятницу замминистра экономического развития Максим Колесников.

Ранее в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова поясняли “Ъ”, что компании из Единого реестра конечных получателей господдержки инновационной деятельности получат статус технологических организаций автоматически. Другие же организации для отнесения к технологическим должны будут соответствовать двум группам требований. К первой планировалось отнести ограничения по размеру и виду деятельности (например, это не может быть торговля или ресторанный бизнес), оценку ее научно-технического потенциала (наличие НИОКР и зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности). Вторая группа предполагала оценку институтами развития потенциала инноваций конкретной компании и перспектив их коммерциализации (см. “Ъ” от 18 октября).

Сведения о малых технологических компаниях будут включены в соответствующий реестр — по расчету властей, нахождение в нем будет способствовать «бесшовному» получению господдержки. При этом организации из Единого реестра при соответствии критериям малых технологических компаний по выручке и ОКВЭД получат такой статус и будут включены в Реестр малых технологических компаний автоматически.

Венера Петрова

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