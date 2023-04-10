На Камчатке началось мощное извержение вулкана Шивелуч

В ночь на 11 апреля на Камчатке произошло мощное извержение вулкана Шивелуч, передает корреспондент «Ъ». Пеплопады накрыли близлежащие населенные пункты.

Как сообщил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, член-корреспондент РАН Алексей Озеров, извержение вулкана Шивелуч в ночь на 11 апреля достигло пароксизмальной стадии. «Видеонаблюдения за вулканом затруднены из-за непогоды (здесь продолжается воздействие циклона, идет снег, метель). Однако по расчетам, высота пеплового облака составила 15–20 километров»,— рассказал вулканолог. Вулкану присвоен наивысший «красный» код авиационной опасности.

Как говорят жители поселка Ключи, находящегося в 47 км от извергающегося вулкана, небо над поселком почернело, со стороны вулкана слышен грохот. В населенном пункте из-за пеплопада отменили уроки в школах, детей во вторник будут обучать в дистанционном режиме. Как сообщил Алексей Озеров, на месте сейчас работает группа ученых Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. В их задачу входит уточнение параметров извержения и обеспечение безопасности населения Усть-Камчатского района.

Сообщается, что пароксизмальное извержение Шивелуча было предсказано учеными института за несколько месяцев. На такой стадии извержения с вулкана сходят пирокластические потоки, наблюдаются мощные пепловые выбросы и обвалы, пеплопады в населенных пунктах.

Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча — 2500 м над уровнем моря. Вулкан находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 км от Петропавловска-Камчатского. Возраст исполина оценивается в 60–70 тысяч лет.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский