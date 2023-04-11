Росавиация предписала перевозчикам корректировать маршруты из-за извержения вулкана на Камчатке

Федеральное агентство воздушного транспорта присвоила максимальны («красный») код опасности извержению вулкана Шивелуч на Камчатке. Ведомство известило летный состав о необходимости учитывать извержение при выборе маршрутов, выполняя внутренние и международные полеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Левин / ТАСС Фото: Дмитрий Левин / ТАСС

«В NOTAM (извещение летному составу.— “Ъ”) указано летным экипажам учитывать особенности данного природного явления при выборе маршрутов, выполняя внутренние и международные полеты. В целях безопасности полетов экипажам необходимо осуществлять постоянное отслеживание изменений метеорологической информации»,— говорится в заявлении Росавиации в Telegram.

В ведомстве сообщили, что региональные органы госкорпорации по организации воздушного движения готовы оказать содействие экипажам российских и зарубежных авиакомпаний в выборе безопасных маршрутов.

Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча — 2500 м над уровнем моря. Вулкан находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 км от Петропавловска-Камчатского.

10 апреля на Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч. Пеплопады накрыли близлежащие населенные пункты. Толщина слоя вулканического пепла от вулкана за четыре часа достигла 8,5 см. Этот пеплопад стал сильнейшим за последние 60 лет. В поселках Козыревск и Майское из-за пеплопада отключалось энергоснабжение, его уже восстановили.

Эрдни Кагалтынов