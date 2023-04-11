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Коммерсантъ FM
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Росавиация предписала перевозчикам корректировать маршруты из-за извержения вулкана на Камчатке

Федеральное агентство воздушного транспорта присвоила максимальны («красный») код опасности извержению вулкана Шивелуч на Камчатке. Ведомство известило летный состав о необходимости учитывать извержение при выборе маршрутов, выполняя внутренние и международные полеты.

Фото: Дмитрий Левин / ТАСС

Фото: Дмитрий Левин / ТАСС

«В NOTAM (извещение летному составу.— “Ъ”) указано летным экипажам учитывать особенности данного природного явления при выборе маршрутов, выполняя внутренние и международные полеты. В целях безопасности полетов экипажам необходимо осуществлять постоянное отслеживание изменений метеорологической информации»,— говорится в заявлении Росавиации в Telegram.

В ведомстве сообщили, что региональные органы госкорпорации по организации воздушного движения готовы оказать содействие экипажам российских и зарубежных авиакомпаний в выборе безопасных маршрутов.

Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча — 2500 м над уровнем моря. Вулкан находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 км от Петропавловска-Камчатского.

10 апреля на Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч. Пеплопады накрыли близлежащие населенные пункты. Толщина слоя вулканического пепла от вулкана за четыре часа достигла 8,5 см. Этот пеплопад стал сильнейшим за последние 60 лет. В поселках Козыревск и Майское из-за пеплопада отключалось энергоснабжение, его уже восстановили.

Эрдни Кагалтынов

Фотогалерея

Пеплопад на Камчатке

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Директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, Алексей Озеров сообщил, что высота пеплового облака составила 15–20 км

Директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, Алексей Озеров сообщил, что высота пеплового облака составила 15–20 км

Фото: Дмитрий Левин / ТАСС

Выпадение пепла длилось около четырех часов

Выпадение пепла длилось около четырех часов

Фото: @bondarenko_ukmr

Пеплопад прошел в трех поселках Усть-Камчатского и ряде населенных пунктов Мильковского района Камчатского края

Пеплопад прошел в трех поселках Усть-Камчатского и ряде населенных пунктов Мильковского района Камчатского края

Фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Толщина слоя вулканического пепла от извергающегося вулкана Шивелуч за четыре часа достигла 8,5 см

Толщина слоя вулканического пепла от извергающегося вулкана Шивелуч за четыре часа достигла 8,5 см

Фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Из-за сильного пеплопада и опасности схода грязевых потоков с вулкана утром 11 апреля был временно приостановлен проезд по автодороге Мильково—Ключи—Усть-Камчатск

Из-за сильного пеплопада и опасности схода грязевых потоков с вулкана утром 11 апреля был временно приостановлен проезд по автодороге Мильково—Ключи—Усть-Камчатск

Фото: Правительство Камчатского края

В Козыревске и Майском из-за пеплопада отсутствует энергоснабжение. Кроме того, в этих населенных пунктах и поселке Ключи с утра из кранов течет вода с пеплом

В Козыревске и Майском из-за пеплопада отсутствует энергоснабжение. Кроме того, в этих населенных пунктах и поселке Ключи с утра из кранов течет вода с пеплом

Фото: Правительство Камчатского края

Вулканологи предупредили, что пепловое облако может накрыть Петропавловск-Камчатский, находящийся в 450 км от вулкана

Вулканологи предупредили, что пепловое облако может накрыть Петропавловск-Камчатский, находящийся в 450 км от вулкана

Фото: Правительство Камчатского края

Глава Усть-Камчатского муниципального района Олег Бондарев предложил перевести школьников в поселках Ключи и Козыревск на дистанционное обучение на 10 дней

Глава Усть-Камчатского муниципального района Олег Бондарев предложил перевести школьников в поселках Ключи и Козыревск на дистанционное обучение на 10 дней

Фото: @bondarenko_ukmr

Последний раз выпадение подобного количество пепла в Ключах происходило в 1964 году

Последний раз выпадение подобного количество пепла в Ключах происходило в 1964 году

Фото: @bondarenko_ukmr

Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Высота его лавового купола — 2500 м над уровнем моря

Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Высота его лавового купола — 2500 м над уровнем моря

Фото: @bondarenko_ukmr

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Директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, Алексей Озеров сообщил, что высота пеплового облака составила 15–20 км

Фото: Дмитрий Левин / ТАСС

Выпадение пепла длилось около четырех часов

Фото: @bondarenko_ukmr

Пеплопад прошел в трех поселках Усть-Камчатского и ряде населенных пунктов Мильковского района Камчатского края

Фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Толщина слоя вулканического пепла от извергающегося вулкана Шивелуч за четыре часа достигла 8,5 см

Фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Из-за сильного пеплопада и опасности схода грязевых потоков с вулкана утром 11 апреля был временно приостановлен проезд по автодороге Мильково—Ключи—Усть-Камчатск

Фото: Правительство Камчатского края

В Козыревске и Майском из-за пеплопада отсутствует энергоснабжение. Кроме того, в этих населенных пунктах и поселке Ключи с утра из кранов течет вода с пеплом

Фото: Правительство Камчатского края

Вулканологи предупредили, что пепловое облако может накрыть Петропавловск-Камчатский, находящийся в 450 км от вулкана

Фото: Правительство Камчатского края

Глава Усть-Камчатского муниципального района Олег Бондарев предложил перевести школьников в поселках Ключи и Козыревск на дистанционное обучение на 10 дней

Фото: @bondarenko_ukmr

Последний раз выпадение подобного количество пепла в Ключах происходило в 1964 году

Фото: @bondarenko_ukmr

Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Высота его лавового купола — 2500 м над уровнем моря

Фото: @bondarenko_ukmr

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