В Запорожской области сокращен комендантский час

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сократил действие комендантского часа. Теперь в населенных пунктах Мелитопольского территориального образования и шести районов он действует с 22:30 до 5:00. Указ от 14 апреля вступает в силу со дня его опубликования.

Изменения касаются следующих территорий, а также их населенных пунктов:

Мелитополь;

Бердянск;

Мелитопольский район;

Акимовский район;

Бердянский район;

Веселовский район;

Приазовский район;

Приморский район;

Черниговский район.

Согласно новому территориальному делению региона, действие документа не распространяется на Васильевский, Каменско-Днепровский, Куйбышевский, Михайловский, Пологовский и Токмакский районы, а также Энергодар.

В конце 2022 года комендантский час в Запорожской области действовал с 21:00 до 5:00.

19 октября 2022 года президент Владимир Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Указы подразумевают различный уровень введенных ограничений — от максимального в зоне военного положения до минимального в регионах с «базовым уровнем готовности».

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Мария Федотова