Что происходит после ввода войск России на Украину. День 415-й

Германия разрешила Польше передать Украине пять истребителей МиГ-29. Польская разведка обвинила российские спецслужбы в сборе данных ведомств НАТО и Евросоюза. Премьер Украины обсудил с главой Минфина США ужесточение санкций против России. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:13. В Китае указали Германии на переговоры как единственный путь решения конфликта на Украине, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

9:59. Украинским спортсменам запретили соревноваться с россиянами и белорусами. Соответствующий приказ Минспорта Украины опубликовал депутат Верховной рады Жан Беленюк.

9:44. Подозреваемому в причастности к недавней утечке документов Минобороны США военнослужащему разведывательного подразделения ВВС Национальной гвардии Джеку Тейшейре могут назначить наказание в виде лишения свободы на несколько десятков лет. Об этом сообщает The New York Times.

9:43. Представительства России в Европе выдали с начала года 48,5 тыс. виз — в десть раз меньше чем до пандемии.

9:41. Премьер Венгрии Орбан: Украина в финансовом плане — это несуществующая страна, как только США и Европа прекратят ее содержать, конфликт закончится.

9:27. Франция сообщила Италии, что современная система ПВО Samp/T, которую они договорились отправить Киеву, не будет готова к передаче до июня, пишет газета Politico.

9:20. Венгрия может тайно позволять союзникам по НАТО использовать свое воздушное пространство для поставок вооружения на Украину, несмотря на объявленный ранее запрет, утверждает издание Politico со ссылкой на слитые в сеть документы Пентагона.

8:59. Запись зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что Украина никому не нужна, в Twitter ограничена для показа в Германии и Польше.

8:54. Военнослужащий Национальной гвардии Джек Даглас Тейшейра, которого подозревают в обнародовании секретных документов Пентагона, считал «удручающими» боевые действия между Россией и Украиной, сообщила газета The Washington Post.

8:43. Президент Кипра Никос Христодулидис провел совещание из-за включения кипрских физических и юридических лиц в западные санкционные списки и поручил провести расследование, сообщает Cyprus Mail.

8:32. Ответственность за кризис на Украине целиком и полностью лежит на США. Такое мнение выразил президент Кубы Мигель Диас-Канель в интервью ливанскому журналисту, которое было опубликовано в четверг на YouTube-канале кубинской информационно-аналитической программы Mesa redonda.

8:29. Турция после начала использования газового месторождения Сакарья в Черном море продолжит закупать газ у России, заявил гендиректор Турецкой нефтяной компании Мелих Хан Бильгин.