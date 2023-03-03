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Столицей Запорожской области официально стал Мелитополь

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сегодня, 3 марта, подписал два указа, касающиеся территориального деления региона. Первым указом создаются муниципальные образования в области и устанавливаются их границы. Вторым — образуются административно-территориальные единицы Запорожской области.

Евгений Балицкий

Евгений Балицкий

Фото: Официальная страница Евгения Балицкого в Telegram

Евгений Балицкий

Фото: Официальная страница Евгения Балицкого в Telegram

«Установить, что административно-политическим центром Запорожской области является город Мелитополь»,— говорится во втором документе.

Господин Балицкий постановил создать городские округа (города областного значения):

  • Мелитополь;
  • Бердянск;
  • Энергодар.

Создать муниципальные округа (районы Запорожской области):

  1. Акимовский;
  2. Бердянский;
  3. Васильевский;
  4. Веселовский;
  5. Каменско-Днепровский;
  6. Куйбышевский;
  7. Мелитопольский;
  8. Михайловский;
  9. Пологовский;
  10. Приазовский;
  11. Приморский;
  12. Токмакский;
  13. Черниговский.

Указы вступают в силу после официального опубликования.

До летней реформы 2020 года в Запорожской области, тогда находящейся в составе Украины, существовало 20 районов. После реформы их стало пять.

Если сравнивать установленное сегодня территориальное деление с тем, которое существовало до реформы, то в составе российского Запорожья нет названий следующих районов:

  1. Бильмакский район (до 2016 года Куйбышевский);
  2. Великобелозерский район;
  3. Вольнянский район;
  4. Гуляйпольский район;
  5. Запорожский район;
  6. Новониколаевский район;
  7. Ореховский район;
  8. Розовский район.

Если сравнивать с пятью районами, объявленными после реформы, то в составе российского Запорожья нет названия Запорожский район.

Административным центром Запорожской области под управлением Киева являлся город Запорожье, в сентябре 2022 года Мелитополь предполагалось сделать временной столицей региона, по данным на этот же месяц, Запорожье находилось под контролем Киева.

Запорожская область, наряду с Херсонской, а также Луганской и Донецкой народными республиками вошла в состав РФ по итогам референдума.

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Мария Федотова

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