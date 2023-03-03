Столицей Запорожской области официально стал Мелитополь

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сегодня, 3 марта, подписал два указа, касающиеся территориального деления региона. Первым указом создаются муниципальные образования в области и устанавливаются их границы. Вторым — образуются административно-территориальные единицы Запорожской области.
Евгений Балицкий
Фото: Официальная страница Евгения Балицкого в Telegram
«Установить, что административно-политическим центром Запорожской области является город Мелитополь»,— говорится во втором документе.
Господин Балицкий постановил создать городские округа (города областного значения):
- Мелитополь;
- Бердянск;
- Энергодар.
Создать муниципальные округа (районы Запорожской области):
- Акимовский;
- Бердянский;
- Васильевский;
- Веселовский;
- Каменско-Днепровский;
- Куйбышевский;
- Мелитопольский;
- Михайловский;
- Пологовский;
- Приазовский;
- Приморский;
- Токмакский;
- Черниговский.
Указы вступают в силу после официального опубликования.
До летней реформы 2020 года в Запорожской области, тогда находящейся в составе Украины, существовало 20 районов. После реформы их стало пять.
Если сравнивать установленное сегодня территориальное деление с тем, которое существовало до реформы, то в составе российского Запорожья нет названий следующих районов:
- Бильмакский район (до 2016 года Куйбышевский);
- Великобелозерский район;
- Вольнянский район;
- Гуляйпольский район;
- Запорожский район;
- Новониколаевский район;
- Ореховский район;
- Розовский район.
Если сравнивать с пятью районами, объявленными после реформы, то в составе российского Запорожья нет названия Запорожский район.
Административным центром Запорожской области под управлением Киева являлся город Запорожье, в сентябре 2022 года Мелитополь предполагалось сделать временной столицей региона, по данным на этот же месяц, Запорожье находилось под контролем Киева.
Запорожская область, наряду с Херсонской, а также Луганской и Донецкой народными республиками вошла в состав РФ по итогам референдума.
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