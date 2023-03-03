Столицей Запорожской области официально стал Мелитополь

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сегодня, 3 марта, подписал два указа, касающиеся территориального деления региона. Первым указом создаются муниципальные образования в области и устанавливаются их границы. Вторым — образуются административно-территориальные единицы Запорожской области.

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Фото: Официальная страница Евгения Балицкого в Telegram Евгений Балицкий

Фото: Официальная страница Евгения Балицкого в Telegram

«Установить, что административно-политическим центром Запорожской области является город Мелитополь»,— говорится во втором документе.

Господин Балицкий постановил создать городские округа (города областного значения):

Мелитополь;

Бердянск;

Энергодар.

Создать муниципальные округа (районы Запорожской области):

Акимовский; Бердянский; Васильевский; Веселовский; Каменско-Днепровский; Куйбышевский; Мелитопольский; Михайловский; Пологовский; Приазовский; Приморский; Токмакский; Черниговский.

Указы вступают в силу после официального опубликования.

До летней реформы 2020 года в Запорожской области, тогда находящейся в составе Украины, существовало 20 районов. После реформы их стало пять.

Если сравнивать установленное сегодня территориальное деление с тем, которое существовало до реформы, то в составе российского Запорожья нет названий следующих районов:

Бильмакский район (до 2016 года Куйбышевский); Великобелозерский район; Вольнянский район; Гуляйпольский район; Запорожский район; Новониколаевский район; Ореховский район; Розовский район.

Если сравнивать с пятью районами, объявленными после реформы, то в составе российского Запорожья нет названия Запорожский район.

Административным центром Запорожской области под управлением Киева являлся город Запорожье, в сентябре 2022 года Мелитополь предполагалось сделать временной столицей региона, по данным на этот же месяц, Запорожье находилось под контролем Киева.

Запорожская область, наряду с Херсонской, а также Луганской и Донецкой народными республиками вошла в состав РФ по итогам референдума.

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Мария Федотова