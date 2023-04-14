The Guardian: США готовят санкции против окружения Орбана

Двухпартийная группа в Конгрессе США разрабатывает проект санкций против крупных венгерских политических деятелей, связанных с правительством Венгрии, сообщает The Guardian со ссылкой на американских чиновников, знакомых с процессом подготовки санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Орбан

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Виктор Орбан

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Как уточняют собеседники издания, под санкции могут попасть бывшие чиновники и сторонники венгерского кабмина, большинство из которых связаны с правящей партией Венгрии «Фидес». По словам американских чиновников, законопроект готовится с прошлого года, и ожидается, что уже в мае его внесут на рассмотрение Конгресса, где он должен получить широкую поддержку парламентариев.

Как сообщает The Guradian, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан был близким политическим союзником экс-президента США Дональда Трампа, а партия «Фидес» поддерживает тесные связи с радикальными американскими консерваторами. Издание сообщает, что, согласно просочившимся в интернет документам Пентагона, господин Орбан назвал США в числе главных противников своей партии.

13 апреля Венгрия перестала быть членом Международного инвестиционного банка (МИБ; ITB). Такое решение Будапешт принял после того, как США наложили на организацию блокирующие санкции. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США сочло организацию пророссийской и указало, что МИБ служил Москве механизмом для коррупции, незаконного финансирования и обхода санкций.

Анонсируя решение о выходе из МИБ, венгерские официальные лица выражали разочарование давлением США на Венгрию. В частности, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не понимает, почему Вашингтону нужно оказывать давление на другие страны. «Венгрия — это (независимое.— "Ъ") государство, поэтому к ней следует относиться соответствующе, а не как к колонии»,— подчеркнул господин Сийярто.

Директор по коммуникациям партии «Фидес» Иштван Холлик, комментируя санкции США против МИБ, заявил, что Будапешт не изменит позицию по ситуации на Украине, несмотря на давление со стороны Вашингтона. «Венгерская позиция в отношении войны не изменится — мы по-прежнему на стороне мира»,— сказал господин Холлик.

Венгрия занимает нейтральную позицию в российско-украинском конфликте. В начале марта парламент Венгрии издал указ, который запрещает поставки оружия с ее территории на Украину. 5 апреля глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не поддержит никакие решения НАТО, которые могут привести к прямому военному конфликту с Россией. Издание Politico, которое проанализировало попавшие в открытый доступ секретные документы Минобороны США, сообщило, что Венгрия могла тайно позволять союзникам по НАТО использовать свое воздушное пространство для поставок вооружения на Украину.

Эрдни Кагалтынов