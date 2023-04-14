Politico обнаружило в документах Пентагона данные о поставках через Венгрию оружия на Украину

Politico проанализировало недавно попавшие в открытый доступ секретные документы Минобороны США и выяснило, что Венгрия могла тайно позволять союзникам по НАТО использовать свое воздушное пространство для поставок вооружения на Украину.

Издание пишет, что в одном из документов Пентагона подробно описывается план украинских пилотов по переправке вертолетов из Хорватии на Украину через воздушное пространство Венгрии. Politico указывает, что, если материалы подлинные, информация в них может свидетельствовать не только о том, что венгерская сторона разрешает поставку вооружений, но и о том, что ее действия расходятся с официальными заявлениями.

Венгрия занимает нейтральную позицию в российско-украинском конфликте. В начале марта парламент Венгрии издал указ, который запрещает поставки оружия с ее территории на Украину. 5 апреля глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не поддержит никакие решения НАТО, которые могут привести к прямому военному конфликту с Россией.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева