Глава МИД Венгрии пообещал заблокировать решения НАТО, которые могут привести к войне с Россией

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не поддержит никакие решения НАТО, которые могут привести к прямому военному конфликту с Россией. По его словам, Венгрия считает основополагающим решение НАТО не вступать в конфликт России и Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петер Сийярто (в центре)

Фото: Virginia Mayo, AP Петер Сийярто (в центре)

Фото: Virginia Mayo, AP

«Все, что выходит за эти рамки и угрожает вызвать конфликт с Россией, сделав НАТО участницей войны, для нас неприемлемо. Поэтому мы будем рассматривать каждое предложение на саммите в Вильнюсе с этой точки зрения, чтобы увидеть, соблюдает ли НАТО свое предыдущее решение»,— сказал Петер Сийярто журналистам в Брюсселе на совещании глав МИДов стран НАТО (цитата по «РИА Новости»).

Венгрия занимает нейтральную позицию в российско-украинском конфликте. Страна добилась для себя исключений из санкций против России, а также летом прошлого года несколько недель блокировала эмбарго на российскую нефть. В начале марта парламент Венгрии издал указ, который запрещает поставки оружия с ее территории на Украину.

Подробнее об отношениях Венгрии с ЕС и США — в публикации «Ъ» «Один в поле Орбан».

Олеся Павленко