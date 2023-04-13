Власти Венгрии не будут менять позицию по конфликту на Украине под давлением США

В правящей партии Венгрии «Фидес» заявили, что Будапешт не изменит позицию по ситуации на Украине, несмотря на давление со стороны США. В качестве примера давления на страну в «Фидес» назвали введенные накануне американские санкции в отношении находящегося в Будапеште Международного инвестиционного банка и его венгерского вице-президента.

«Венгерская позиция в отношении войны не изменится — мы по-прежнему на стороне мира»,— сообщил директор по коммуникациям партии «Фидес» Иштван Холлик в эфире телеканала HirTV.

Также господин Холлик обратил внимание на то, что посольство США в Венгрии развернуло масштабную «пропагандистскую кампанию», разместив в Будапеште ряд баннеров с требованием вывода российских войск с Украины. По словам представителя партии «Фидес», такие действия США, а также недавнее введение американских санкций против Международного инвестиционного банка (его штаб-квартира находится в Будапеште) и его венгерского вице-президента, не окажут влияния на позицию властей страны.

Венгрия занимает нейтральную позицию в российско-украинском конфликте. Страна добилась для себя исключений из санкций против России, а также летом прошлого года несколько недель блокировала эмбарго на российскую нефть. В начале марта парламент Венгрии издал указ, который запрещает поставки оружия с ее территории на Украину.

5 апреля глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не поддержит никакие решения НАТО, которые могут привести к прямому военному конфликту с Россией.

Подробнее об отношениях Венгрии с США — в публикации «Ъ» «Один в поле Орбан».

Александр Кислов