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Коммерсантъ FM
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Венгрия вышла из попавшего под санкции Международного инвестиционного банка

Венгрия перестала быть членом Международного инвестиционного банка (МИБ; ITB), сообщили газете Vilggazdasg в правительстве республики. Такое решение Будапешт принял после того, как США наложили на организацию блокирующие санкции.

Штаб-квартира Международного инвестиционного банка в Будапеште, Венгрия

Штаб-квартира Международного инвестиционного банка в Будапеште, Венгрия

Фото: Bernadett Szabo, Reuters

Штаб-квартира Международного инвестиционного банка в Будапеште, Венгрия

Фото: Bernadett Szabo, Reuters

Международный инвестиционный банк — наднациональная финансовая организация, учрежденная в 1970 году государствами-членами просоветского Совета экономической взаимопомощи. В 2019 году организация перенесла штаб из Москвы в Будапешт. Сейчас членами МИБа остаются Вьетнам, Куба, Монголия, Россия и Румыния.

В венгерском кабмине указали, что МИБ играл важную финансовую роль в Центральной и Восточной Европе. Тем не менее «в свете событий последних дней» нормальную работу организация продолжать не может.

«Потому правительство отзывает лиц, которые занимали должности в Международном инвестиционном банке и были делегированы туда венгерским государством, и выходит из финансовой организации»,— сообщили в правительстве.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло МИБ в санкционный список накануне, 12 апреля. Под санкции также попал глава банка Николай Косов и его заместители Георгий Потапов и Имре Ласлоцки.

В OFAC сочли организацию пророссийской и указали, что МИБ служил Москве механизмом для коррупции, незаконного финансирования и обхода санкций. Вместе с МИБ в санкционные списки попала его дочерняя компания в Москве «МИБ Капитал».

Григорий Лейба

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