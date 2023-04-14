Роскомнадзор заблокировал около 3,5 тыс. «зеркал» сайтов СМИ-иноагентов

В пресс-службе Роскомнадзора сообщили «Известиям», что заблокировали почти 3,5 тыс. «зеркал» сайтов СМИ, признанных Минюстом иностранными агентами. По данным ведомства, только у проектов «Радио Свобода» (внесено в реестр СМИ-иностранных агентов) было заблокировало порядка 3 тыс. «зеркал». В Роскомнадзоре рассказали, что с момента выявления «зеркального» сайта до его блокировки проходит около трех часов.

«Заблокировано порядка 100 "зеркал" Русской службы BBC,… 40 ресурсов немецкого правительственного СМИ Deutsche Welle (признано иностранным агентом). Также часто блокировались "зеркала" информационных ресурсов: "Медиазона" (признана иностранным агентом) — 127 раз, "Важные истории" (учредитель издания IStories fonds включен в реестр нежелательных организаций и признан иностранным агентом) — 56, "Бумага" — 41, "Агентство.Медиа" — 89, The Insider (признан иностранным агентом) — 25, Meduza (признана иностранным агентом и нежелательной организацией) — 10»,— перечислили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в среднем крупные «антироссийские ресурсы» создают новое «зеркало» раз в сутки. Как утверждает Роскомнадзор, для этого в основном используются хостинги, принадлежащие американским Cloudflare, Amazon или Google.

1 декабря 2022 года Минюст представил единый реестр сведений об НКО, СМИ, гражданах и объединениях со статусом иностранного агента. В Госдуме подготовили поправки к законопроектам об изменении норм УК и КоАП, касающиеся деятельности иностранных агентов. Поправками предлагается объединить все «иноагентские» административные составы в одну статью, а из УК убрать признак «злостности» при уклонении от обязанностей иноагента. Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил запретить иноагентам получать доход в России.

Подробности — в материале «Ъ» «Иноагентов подведут под одну статью».

Лаура Кеффер