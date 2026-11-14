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Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
Жизнь

Лерчек сможет отправиться на лечение в Китай после возврата загранпаспорта

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, сможет выехать в Китай для прохождения лечения после того, как Федеральная служба исполнения наказаний вернет ей заграничный паспорт. Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов блогера.
Валерия Чекалина (Лерчек)

Валерия Чекалина (Лерчек)

Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

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У Лерчек диагностирован рак желудка четвертой стадии. Защита добивалась ее освобождения от наказания по состоянию здоровья и возможности выехать за границу для лечения.
По словам адвоката, загранпаспорт изъяли в рамках следствия, а позднее передали инспектору ФСИН. Где паспорт находится сейчас, защите еще предстоит выяснить.

Что известно о деле Лерчек и ее помиловании. Главное

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