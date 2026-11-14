Лерчек сможет отправиться на лечение в Китай после возврата загранпаспорта
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, сможет выехать в Китай для прохождения лечения после того, как Федеральная служба исполнения наказаний вернет ей заграничный паспорт. Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов блогера.
У Лерчек диагностирован рак желудка четвертой стадии. Защита добивалась ее освобождения от наказания по состоянию здоровья и возможности выехать за границу для лечения.
По словам адвоката, загранпаспорт изъяли в рамках следствия, а позднее передали инспектору ФСИН. Где паспорт находится сейчас, защите еще предстоит выяснить.
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Чекалиной 14 ноября. Ходатайство о помиловании блогер направила главе государства 12 ноября через адвоката Константина Третьякова.
В июле Гагаринский суд Москвы назначил Чекалиной пять лет лишения свободы условно по делу о незаконном переводе денежных средств за рубеж. Также ей был назначен штраф на сумму более 760 млн руб.