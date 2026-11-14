Деревенский самоучка и создатель Honda

В 1973 году Соитиро Хонда ушел на пенсию — так что дальнейшее развитие компании происходило без него. А сам он еще активнее, чем раньше, погрузился в свои многочисленные хобби, среди которых были: пилотирование самолетов, катание на лыжах, полеты на дельтаплане и рисование. А еще Хонда написал мемуары, и в них среди прочего извинился перед сотрудниками за то, что иногда бывал с ними груб и несдержан в словах и действиях — кого-то даже ударил по лицу.