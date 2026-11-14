FT: Италия не позволила привлечь Германию к совместной разработке истребителя

Германия тоже хотела войти в программу GCAP, поскольку в июне 2026 года развалился ее проект по разработке FCAS совместно с Францией. Тогда стороны не смогли договориться о распределении работ и технологических полномочий между двумя странами, и присоединение к GCAP могло бы стать для Германии отличной альтернативой. При этом Германия располагает крупнейшим оборонным бюджетом среди стран ЕС и могла бы внести значительный финансовый вклад в проект.