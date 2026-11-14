FT: Италия не позволила привлечь Германию к совместной разработке истребителя
Германия, вопреки желанию британцев, не будет участвовать в международном проекте по созданию истребителя нового поколения FCAS (Future Combat Air System), сообщила со ссылкой на источники британская газета Financial Times.
Речь в статье FT идет о Global Combat Air Programme (GCAP) — совместной программе Великобритании, Италии и Японии по разработке и производству истребителя шестого поколения. Идея программы, стартовавшей в 2022 году, — создать современный труднообнаруживаемый боевой самолет, который позволил бы армиям трех стран перестать зависеть от поставок истребителей из США. Первые самолеты по этой программе должны появиться к 2035 году.
Германия тоже хотела войти в программу GCAP, поскольку в июне 2026 года развалился ее проект по разработке FCAS совместно с Францией. Тогда стороны не смогли договориться о распределении работ и технологических полномочий между двумя странами, и присоединение к GCAP могло бы стать для Германии отличной альтернативой. При этом Германия располагает крупнейшим оборонным бюджетом среди стран ЕС и могла бы внести значительный финансовый вклад в проект.
Но итальянский министр обороны Гвидо Крозетто, как пишет FT, выступил решительно против участия Германии в GCAP. Италия опасается, что немецкий авиаконсорциум Airbus отберет у нее значительную часть заказов и производственных компетенций, относящихся к проекту. Настороженность Италии, по утверждению Financial Times, разделяет и Япония.
Германия же, по словам ее министра обороны Бориса Писториуса, готова вложить деньги в программу только на условиях получения существенной доли в промышленном производстве новых самолетов.