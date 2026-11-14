Сенаторы попросили Маска сохранить данные о работе Starlink на Украине

Господа Шахин и Кунс предупредили, что нарушения связи негативно отразились на функционировании критически важных систем противовоздушной обороны Украины и создали дополнительные риски для американских военнослужащих и сотрудников, находящихся в регионе. Сенаторы обеспокоены тем, что доступ к инфраструктуре, имеющей значение для национальной безопасности США, может зависеть от решений частной компании без достаточного государственного контроля.