Сенаторы попросили Маска сохранить данные о работе Starlink на Украине
Группа американских сенаторов-демократов обратилась к Илону Маску с требованием обеспечить сохранность документов, служебной переписки и электронных данных, касающихся использования спутниковых систем Starlink и Starshield на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо сенаторов Джина Шахина и Криса Кунса.
Поводом для обращения стали сообщения о новых ограничениях в работе терминалов Starshield, применяемых украинскими военными. О возникновении перебоев ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский. С аналогичными трудностями Киев столкнулся и в октябре.
Господа Шахин и Кунс предупредили, что нарушения связи негативно отразились на функционировании критически важных систем противовоздушной обороны Украины и создали дополнительные риски для американских военнослужащих и сотрудников, находящихся в регионе. Сенаторы обеспокоены тем, что доступ к инфраструктуре, имеющей значение для национальной безопасности США, может зависеть от решений частной компании без достаточного государственного контроля.
Ранее Маск объяснял ограничения тем, что украинские военные, по его утверждению, использовали Starlink с нарушением установленных правил. Украинская сторона эти обвинения отвергла.