Лерчек поблагодарила Путина за помилование
Блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, выразила благодарность президенту России Владимиру Путину за помилование. Видеообращение к главе государства она разместила на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).
«Я хочу поблагодарить вас от всей моей семьи, от себя лично за вашу доброту, за то, что дали мне помилование. Это не просто помилование. Это значит больше для меня. Это значит возможность жить»,— сказала Чекалина.
У Лерчек диагностирован рак желудка четвертой стадии. Поэтому защита добивалась освобождения от наказания по состоянию здоровья и возможности для Чекалиной выехать за границу. Блогер хочет поехать в Китай ради экспериментального лечения.
Указ о помиловании был подписан 14 ноября. О подаче Чекалиной ходатайства президенту адвокат блогера сообщил за два дня до этого.
Чекалина получила в июле пять лет лишения свободы условно по делу о незаконном выводе средств за рубеж. Суд также назначил ей более 760 млн руб. штрафа. По словам защиты, помилование президента также избавило Лерчек и от необходимости выплачивать штраф.