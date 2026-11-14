США «приземлил» авиаколлапс

«Проблема в том, что у нас крайне устаревшая система управления воздушным движением. Думаю, все американские телеканалы за последние два года неоднократно рассказывали о том, как президент и я говорили о необходимости ее обновления. Последний год президент добивается от Конгресса полного финансирования строительства совершенно новой системы. И сейчас американцам стоит задать вопрос: готов ли Конгресс выделить деньги на эту модернизацию? Не стоит ограничиваться очередными временными решениями.

За последние 25 лет предыдущие администрации выделили Федеральному управлению гражданской авиации $15 млрд на улучшение системы управления полетов. И что в итоге? Практически ничего не было сделано. Проблема сохраняется годами, и ее пора решить. Президент запросил $30 млрд, я же считаю, что нужно $50 млрд. Что может быть важнее исправно работающей системы управления воздушным движением?

Многим диспетчерским вышкам почти 100 лет. В зданиях, где работают авиадиспетчеры, протекают крыши, не работает кондиционирование. Лифты тоже выходят из строя. Кроме того, нужно вкладывать деньги в аэропорты по всей стране. Откровенно говоря, многие из них просто позорят нашу страну. Давайте наконец выделим необходимые средства и займемся модернизацией. Чтобы нам больше не приходилось выходить на пресс-конференции в половине девятого вечера и объяснять, почему по всей стране остановлено авиасообщение и почему десятки тысяч пассажиров застряли в аэропортах».