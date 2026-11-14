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Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
Радио «Ъ FM»

США «приземлил» авиаколлапс

Что известно об инциденте
Американские аэропорты захлестнула волна хаоса. Массовые задержки и отмены рейсов парализовали авиасообщение, более 1 млн пассажиров оказались заблокированы в авиагаванях. Из-за проблем в системе управления воздушным движением по всей стране были ограничены полеты. Тотальный коллапс длился больше 4,5 часов, это рекордное время с теракта в сентябре 2001 года.

Elijah Nouvelage / Reuters

Последствия затронули и международное сообщение: проблемы возникли с рейсами из Канады и Европы. Министр транспорта США Шон Даффи сообщил, что причиной стали неполадки в системах связи и радарах центров управления воздушным движением. По его словам, попытка внедрения новых технологий перегрузила устаревшую инфраструктуру. Он потребовал от Конгресса $50 млрд на модернизацию:

«Проблема в том, что у нас крайне устаревшая система управления воздушным движением. Думаю, все американские телеканалы за последние два года неоднократно рассказывали о том, как президент и я говорили о необходимости ее обновления. Последний год президент добивается от Конгресса полного финансирования строительства совершенно новой системы. И сейчас американцам стоит задать вопрос: готов ли Конгресс выделить деньги на эту модернизацию? Не стоит ограничиваться очередными временными решениями.

За последние 25 лет предыдущие администрации выделили Федеральному управлению гражданской авиации $15 млрд на улучшение системы управления полетов. И что в итоге? Практически ничего не было сделано. Проблема сохраняется годами, и ее пора решить. Президент запросил $30 млрд, я же считаю, что нужно $50 млрд. Что может быть важнее исправно работающей системы управления воздушным движением?

Многим диспетчерским вышкам почти 100 лет. В зданиях, где работают авиадиспетчеры, протекают крыши, не работает кондиционирование. Лифты тоже выходят из строя. Кроме того, нужно вкладывать деньги в аэропорты по всей стране. Откровенно говоря, многие из них просто позорят нашу страну. Давайте наконец выделим необходимые средства и займемся модернизацией. Чтобы нам больше не приходилось выходить на пресс-конференции в половине девятого вечера и объяснять, почему по всей стране остановлено авиасообщение и почему десятки тысяч пассажиров застряли в аэропортах».

Отдельно власти прокомментировали версию о возможной кибератаке или вмешательстве искусственного интеллекта. Министр внутренней безопасности Маркуэйн Маллин заявил, что пока никаких признаков внешнего воздействия нет, но исключать этого не стал. Маллин также подчеркнул, что сбой не связан с глобальными проблемами Microsoft, о которых заговорили пользователи в соцсетях. Из-за такого рода проблем с системами авиадиспетчеры, по сути, становятся слепыми, говорит корреспондент CNN Пит Монтин:
«1,5 млн авиапассажиров оказались в ловушке из-за масштабного сбоя в системе связи. Она соединяет диспетчерские центры между собой, позволяет передавать команды пилотам через наземные радиостанции и получать данные с радаров. Без нее сотрудники управления воздушным движением фактически остались слепыми и глухими. Что именно произошло, пока неизвестно. Однако подобные аварии случались и раньше. Так, в 2025 году в аэропорту Ньюарка неоднократно пропадали изображения с радаров и радиосвязь с самолетами. Некоторые сотрудники после пережитого даже взяли отпуск из-за психологической травмы.

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В результате Центр управления полетами еще долго испытывал острую нехватку персонала. Теперь инцидент может стать аргументом в борьбе за дополнительное финансирование. Министр транспорта и глава Федерального авиационного управления уже потребовали от Конгресса увеличить расходы на модернизацию авиационной отрасли, это один из приоритетных проектов администрации Трампа. Впрочем, добьются ли чиновники своего, пока непонятно».
Журналисты CNN тем временем опросили 60 авиадиспетчеров, и ни один не подтвердил версию властей. По их словам, плановые технические работы обычно проводят в периоды минимальной нагрузки, глубокой ночью или в середине недели. Всего было задержано или отменено более 15 тыс. рейсов. По оценке министра транспорта Шона Даффи, на восстановление расписания уйдет несколько дней: задержанные рейсы придется перераспределить, а пассажирам ждать новых вылетов.
США

Авторы

  • Астон О'Салливан
    Астон О'Салливан
    редактор