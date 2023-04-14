Нуланд: США изучают возможность передачи Украине замороженных резервов ЦБ РФ

США рассматривают возможность использования замороженных активов Центробанка России для восстановления Украины, сообщила замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Она напомнила, что Всемирный банк оценил восстановление Украины, по «скромным предположениям», в $411 млрд.

«При поддержке Конгресса США министерство юстиции получило новые полномочия по использованию противозаконных активов, изъятых у российских олигархов для оказания помощи и восстановления Украины. В феврале мы объявили о выделении первого транша в размере $5,4 млн и планируем новые. Конечно же, обсуждаются и активы Центрального банка России, которые на сумму $300 млрд заморозили мы и наши союзники»,— заявил она на форуме, организованном Торговой палатой США (цитата по ТАСС).

В феврале Евросоюз (ЕС) объявил о создании рабочей группы для подготовки правовой базы, чтобы использовать замороженные и блокированные российские активы на восстановление Украины. Власти Франции и Швейцарии говорили, что пока юридические основания для такой меры отсутствуют. Глава Минфина РФ Антон Силуанов в апреле сказал, что быстрого решения по разблокировке российских активов за границей нет.

Подробности — в материале «Ъ» «Российские активы хотят отнять и поделить».

Лаура Кеффер