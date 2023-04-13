Яна Непомнящего подвело качество

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий расстался с лидерством, добытым на старте матча за титул чемпиона мира, который проходит в Астане. Китаец Дин Лижэнь сравнял счет в поединке благодаря очень яркой, с жертвой материала ради атаки, победе в четвертой партии белыми фигурами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ян Непомнящий (справа) и Дин Лижэнь

Фото: Stev Bonhage / FIDE Ян Непомнящий (справа) и Дин Лижэнь

Фото: Stev Bonhage / FIDE

Итог этой партии должен был жутко насторожить тех, кто в этом матче переживает за Яна Непомнящего. Еще несколько дней назад он казался уже не просто его фаворитом, а фаворитом бесспорным, стопроцентным. И дело тут даже не в том, что Непомнящему удалось быстро повести, взяв верх во второй партии черным цветом. Этих партий с классическим контролем времени регламентом матча предусмотрено 14 — дистанция достаточно длинная, чтобы не придавать значения отдельно взятой осечке на разгоне. Дело было в стилистике игры соперников. У Непомнящего она была привычной для последних лет — уверенной, наглой. У Дин Лижэня — робкой, дерганой, подтверждавшей вроде бы предположения о том, что ему, дебютанту особенных поединков, трудно будет противостоять человеку, в чьей карьере особенный поединок уже был, пусть и проигранный,— Магнусу Карлсену в Дубае в 2021 году.

Но вот все вдруг изменилось. Дин Лижэнь предстал шахматистом, более или менее соответствующим своему положению в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), в котором он на третьей позиции, сразу вслед за Яном Непомнящим, еще в третьей партии. Но она вышла слишком спокойной. А в следующей Дин Лижэнь предстал уже шахматистом безумно опасным, точно не жертвой, а охотником.

Претенденты на вакантное звание, с которым летом 2022 года расстался Карлсен, разыграли любопытный дебют — английское начало, вариант четырех коней.

И Дин Лижэнь сразу показал, что настроен агрессивно: не повелся на маневр Непомнящего, который потащил коня на край доски, а захватил центр — три расставившиеся плечом к плечу пешки тараном уперлись в редуты черных.

А потом китаец еще более явно подчеркнул свои намерения, пожертвовав пешку,— еще ради не атаки, а активности. И оказалось, что столкнувшийся с чужой дерзостью Непомнящий, только что безупречный, может дрогнуть. На 28-м ходу ему, конечно, надо было идти пешкой на g5, защищая другую, ту самую лишнюю, что подарил ему китаец. Но Непомнящий жадно скакнул конем на d4, нападая на ферзя. Он был уверен, что Дин Лижэнь отступит, а тот взял коня ладьей, поставив ее под бой. Это была еще одна жертва, так называемая жертва качества. Ладья по умолчанию ценнее коня примерно на две пешки.

Но это по умолчанию. А в конкретной позиции, возникшей на доске, сам Дин Лижэнь получил шикарного коня на b3, которого оттуда нетрудно было перебросить на правую половину доски, чтобы давить на застрявшие в тылах тяжелые фигуры черных — ферзя и ладьи. И ничего этому маневру уже не могло помешать.

С ужасом обнаруживший, что опростоволосился, Ян Непомнящий еще сопротивлялся, еще искал пути к спасению.

Но Дин Лижэнь довел партию до выигрыша железной рукой, без единой помарки. И после этого его перформанса большой вопрос, кого считать в матче фаворитом.

Алексей Доспехов