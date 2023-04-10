Ян Непомнящий открыл счет чемпионским победам

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сделал очень важный шаг к победе в проходящем в Астане матче за титул чемпиона мира по шахматам против Дин Лижэня на самом его старте. Во второй партии он победил оппонента черными фигурами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ян Непомнящий перед игрой за звание чемпиона мира по шахматам с Дином Лижэнем

Фото: FIDE Ян Непомнящий перед игрой за звание чемпиона мира по шахматам с Дином Лижэнем

Фото: FIDE

Это была 13-я партия, сыгранная Яном Непомнящим в главных шахматных матчах. Предыдущие одиннадцать состоялись в рамках первого в его жизни чемпионского поединка — в конце 2021 года в Дубае против норвежца Магнуса Карлсена. В нем Непомнящему ни разу не удалось одолеть Карлсена, который уверенно отстоял звание, отказавшись от него прошлым летом из-за «дефицита мотивации». Не удалось россиянину справиться с новым оппонентом и в стартовой партии второго его чемпионского матча, хотя она скорее подтверждала предположения о том, что Ян Непомнящий в противостоянии с Дин Лижэнем является фаворитом: белыми он поддавливал китайца, но минимальный перевес воплотить в выигрыш так и не сумел.

Прорыв случился уже на следующий день. Соперники разыграли ферзевый гамбит, в котором уже на четвертом ходу Дин Лижэнь применил что-то вроде новинки, по крайней мере для состязаний элитного уровня. Речь идет о ходе h3. И это странное, резко выбивающееся из привычного паттерна прекрасно изученного дебюта движение пешкой наверняка было плодом размышлений секунданта китайца Рихарда Раппорта: венгерский гроссмейстер, с недавних пор представляющий Румынию,— любитель как раз таких, нестандартных, «кривоватых», позиций, иногда сбивающих его противников с толку.

Однако на Яна Непомнящего ход никакого впечатления не произвел. Вскоре выяснилось, что преимущество уже у него, а положение Дин Лижэня с каждым ходом становится все хуже и хуже. Разваливается королевский фланг, пешка по вертикали рвется в ферзи… В конце концов у полностью переигранного китайца не осталось иного выбора, кроме как сдаться.

Таким образом, Ян Непомнящий сделал важный шаг к успеху в матче, в котором, правда, будет еще немало партий с классическим контролем. Регламент предусматривает их четырнадцать.

Алексей Доспехов