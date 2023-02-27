У Яна Непомнящего сложилось с черными

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий очень неплохо размялся перед матчем за титул чемпиона мира с китайцем Дин Лижэнем на супертурнире WR Chess Masters в Дюссельдорфе. Классно проведя его концовку, Непомнящий набрал одинаковое количество очков с двумя лидерами — американцем Левоном Ароняном и индийцем Гукешем Доммараджу — и упустил первое место на тай-брейке, кажется, только потому, что был вынужден играть его сразу после марафонской партии с немцем Винсентом Каймером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ян Непомнящий

Фото: Pierre-Philippe MARCOU / AFP Ян Непомнящий

Фото: Pierre-Philippe MARCOU / AFP

Новый супертурнир WR Chess Masters запомнится в первую очередь своей шикарной концовкой, сверхнасыщенным заключительным днем, которому предшествовали просто довольно любопытные события. По определению среди них оказались, разумеется, и все партии Яна Непомнящего.

Через полтора месяца в Астане открывается матч за титул чемпиона мира, от которого еще в прошлом году отказался владевший им почти десять лет норвежец Магнус Карлсен. Вакантное звание будут оспаривать Непомнящий и китаец Дин Лижэнь. А для российского гроссмейстера WR Chess Masters представлялся важным этапом подготовки к поединку, возможностью перед ним получить полноценную игровую практику, без которой обеспечить себе хороший тонус практически нереально.

В этом смысле большую часть турнира игра Яна Непомнящего должна была скорее разочаровывать тех, кто за него переживает. Он сделал шесть подряд ничьих, разойдясь миром с молодежью, Нодирбеком Абдусатторовым, Гукешем Доммараджу и Андреем Есипенко, и опытными Яном-Кшиштофом Дудой, Анишем Гири и Уэсли Со. При этом про большинство этих партий нельзя сказать, будто бы они отличались каким-то интересным, цепляющим взгляд содержанием: все пресно и скучно. Впрочем, так иногда бывает с участниками чемпионских матчей, которые изо всех сил стараются не раскрывать перед ними свои козыри.

Но на финише все изменилось. В седьмом туре Ян Непомнящий встречался черными с возглавлявшим турнирную таблицу Левоном Ароняном — знаменитым армянским гроссмейстером, который уже несколько лет представляет США. Аронян в Дюссельдорфе как раз играл с искрой, словно сбросив десяток лет, и казалось, что первое место от него уже никуда не денется. Соперники разыграли отказанный ферзевый гамбит, спокойный вроде бы дебют, намекавший и на спокойный финал. Но Непомнящий вдруг заиграл так, как в своих лучших партиях,— удивительно точно и резко, чуть ли не каждым ходом заставляя оппонента решать проблемы. Аронян в конце концов все-таки не выдержал и ошибся.

В следующем, предпоследнем туре Ян Непомнящий поделил балл с Рамешбабу Прагнанандхой, и выяснилось, что, несмотря на ничью, он сохраняет шансы на победу в турнире. Впереди с отрывом всего в пол-очка шли Левон Аронян и Гукеш Доммараджу, игравшие друг с другом.

Партия американца и индийца завершилась быстрой ничьей, на которую оба соперника, похоже, согласились заранее. А Ян Непомнящий черными рубился с очередным вундеркиндом — немцем Винсентом Каймером. Могло сложиться впечатление, что партия тоже прямым курсом движется к мирному исходу. С доски исчезали фигуры, а вместе с ними и перспективы провести так необходимую Непомнящему атаку. А он все равно не сдавался и продолжал биться за выигрыш. Умение выжимать воду из камня, забирать абсолютно равные партии во многом и вывело Магнуса Карлсена на верхушку шахматной иерархии, а также позволило ему одолеть Непомнящего в чемпионском поединке 2021 года. Теперь российский гроссмейстер сыграл в стиле Карлсена и, додавив Каймера, оказался вровень с Левоном Ароняном и Гукешем Доммараджу. Более того, если бы на турнире действовал старый регламент, то по дополнительным показателям Непомнящий был бы выше их. Но сейчас в моде выяснение отношений на тай-брейке.

В Дюссельдорфе он состоял из партий с чрезвычайно жестким — десятиминутным — контролем. И то, что успех в них Яну Непомнящему не светит, предсказать было несложно. Его битва с Винсентом Каймером длилась более шести часов, а в тай-брейк, требующий, учитывая особенность контроля, исключительной свежести, надо было включаться сразу же после нее — и играть с успевшими отдохнуть противниками. Непомнящий уступил 16-летнему индийцу, а вслед за ним — и Левону Ароняну, распрощавшись с надеждами турнир выиграть (первое место в итоге все же от Ароняна не ушло), что, правда, едва ли являлось его приоритетной задачей в Дюссельдорфе.

Алексей Доспехов