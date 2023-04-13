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Пентагон ограничил доступ к попавшим в сеть секретным документам

Пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер сообщила, что Министерство обороны ограничило доступ к попавшим в сеть секретным документам. По ее словам, Пентагон также предпринял шаги, чтобы «в дальнейшем ограничить доступ к секретной информации».

Фото: Evelyn Hockstein , Reuters

Фото: Evelyn Hockstein , Reuters

«Я могу сказать, что для смягчения последствий, которые может иметь обнародование этой информации для национальной безопасности США, а также наших союзников и партнеров, проходит расследование. Пентагон принял меры по ограничению доступа к этим документам»,— сказала госпожа Жан-Пьер на пресс-конференции (трансляция велась в YouTube-канале Белого дома).

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что расследование Минюста продолжается. США, по ее словам, рассматривают «трудности для национальной безопасности» в связи с утечкой и работают над снижением ее возможного влияния на «национальную безопасность США, а также союзников и партнеров».

Американские СМИ обнаружили секретные документы Пентагона в соцсетях на прошлой неделе. Они касались контрнаступления Украины, взаимодействия и давления Вашингтона на другие страны для передачи Киеву оружия и множества других тем. В частности, стало известно, что разведка США считает маловероятными переговоры о мире на Украине в 2023 году, что Киев испытывает проблемы с системами ПВО советского образца и что США прогнозируют скромные успехи Украины при контрнаступлении.

О последней информации по утечке — в материале «Ъ» «Спасение всплывающих — дело рук самих всплывающих».

Леонид Уварчев

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