The Washington Post: США считают маловероятными переговоры РФ и Украины в 2023 году

США не ожидают проведения мирных переговоров между Россией и Украиной в 2023 году, сообщила The Washington Post по итогам изучения попавших в соцсети американских секретных документов. На Украине, как считают в Вашингтоне, продолжающиеся боевые действия могут привести к критике, которая «повысит вероятность смены руководства». Не уточняется, имеется ли в виду руководство в «политическом или военном контексте», отмечает WP.

«Переговоры о прекращении конфликта маловероятны в течение 2023 года при всех рассмотренных сценариях»,— говорится в документе, который нашли журналисты The Washington Post. Как утверждается, эта оценка основана на численности войск, вооружения и техники каждой из сторон. В Вашингтоне ожидают, что даже если Украине удастся получить «значительные» территории и нанести «неприемлемые потери российским силам» это все равно не приведет к мирным переговорам. Тем более, что американская разведка, по данным WP, прогнозирует скромные успехи Украины при контрнаступлении.

Американский чиновник, отвечая на запрос газеты, отметил, что Вашингтон оставляет за президентом Украины Владимиром Зеленским и украинским народом решение о том, когда начинать переговоры. WP не приводит имя чиновника.

Как пишет газета, США считают, что по итогам года стороны могут достичь только «"незначительных" территориальных приобретений» из-за отсутствия ресурсов для проведения «эффективных операций». Это может привести к тому, что Украина проведет «полную мобилизацию» и отправит на поле боя больше молодых людей. Также Киев, вероятно, усилит удары по территории РФ, что, как пишет WP, встревожило некоторых американских чиновников. Россия, как ожидают в США, «ускорит» усилия по интеграции новых территорий.

Американские СМИ обнаружили утечку секретных материалов США в соцсетях на прошлой неделе. Документы показали проблемы с украинскими системами ПВО советского образца. Из них следует, что ракеты для комплексов «Бук» и С-300 у ВСУ почти на исходе. Телеканал CNN со ссылкой на источники в Киеве сообщил, что из-за слитых в сеть документов украинскому командованию уже пришлось заняться корректировкой планов по грядущему контрнаступлению.

Как утечка документов повлияла на российско-украинский конфликт — в материале «Ъ» «Бяки и "Буки"».

Леонид Уварчев