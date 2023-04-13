Пашинян заявил о готовности отвести войска Армении к границам 1991 года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов отвести войска по всей линии армяно-азербайджанской границы (от 1991 года) в случае, если Азербайджан пойдет на такой же шаг. Он напомнил, что такую двустороннюю меру в качестве гарантии безопасности предложил Евросоюз (ЕС). С заявлением господин Пашинян выступил, комментируя боестолкновение в районе села Тех (Лачинский коридор), где два дня назад погибли семеро военных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Вопреки нашим усилиям, к сожалению, не удалось осуществить процесс размещения пограничников на участке села Тех на границе Армении и Азербайджана без обострений... Действия Азербайджана носят провокационный характер и противоречат принятым в Праге и Сочи заявлениям. С точки зрения политической оценки считаю, что важным является распространенное ЕС сообщение, в котором подчеркивается граница 1991 года… Эта граница должна быть уважаема, говорится в заявлении ЕС»,— заявил господин Пашинян перед заседанием правительства (перевод — «АМИ Новости-Армения», «Интерфакс»).

Граница 1991 года — бывшая административная граница между Азербайджанской и Армянской ССР, ставшая государственной после распада Советского Союза в результате подписания сторонами декларации в Алма-Ате. Сторонники независимости Нагорного Карабаха считают, что та же декларация формально определила статус территории в качестве независимого государства. Баку и Москва оспаривают эту позицию.

По мнению господина Пашиняна, двусторонний отвод войск от границы 1991 года логически следует из соглашений, подписанных Баку и Ереваном на конференций в Сочи (при посредничестве России) и Праге (при посредничестве Турции и ЕС) в 2022 году.

«Армения готова пойти на подобные шаги на всем протяжении армяно-азербайданской границы. Мы выражаем свою готовность с 2021 года… Азербайджан систематически демонстрирует на международных площадках несоблюдение достигнутых договоренностей»,— заявил премьер Армении.

11 апреля в результате стрельбы возле села Тех (азербайджанская сторона называет его «Дыг»), согласно данным обеих сторон, погибли семеро военных. Власти Армении сообщили, что военнослужащие, проводившие «инженерные работы» вблизи границы с Азербайджаном, попали под обстрел. Азербайджанская сторона обвинила противника в интенсивном обстреле позиций в Лачинском направлении.

В декабре 2022 года Азербайджан полностью заблокировал Лачинский коридор — единственную дорогу, которая соединяет Нагорный Карабах с Арменией. Армянские войска покинули позиции на Лачинском направлении в 2020 году, тогда же Россия развернула там миротворческий контингент.

Подробнее о новом кризисе в Нагорном Карабахе — в материале «Ъ» «Азербайджан отрезает пути к отступлению».

Григорий Лейба