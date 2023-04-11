Армения и Азербайджан сообщили о гибели военных в результате стрельбы вблизи границы

Министерство обороны Азербайджана сообщило об интенсивном обстреле со стороны Армении в Лачинском направлении. Ведомство утверждает, что в результате погибли и пострадали азербайджанские военнослужащие, точное число не называется.

В сообщении Минобороны говорится, что Азербайджан «принимает адекватные меры», в результате которых армянская сторона понесла «значительные потери».

Министерство обороны Армении, в свою очередь, сообщило об обстреле со стороны Азербайджана около 16:00 (по местному времени, 15:00 мск) по военнослужащим, «проводящим инженерные работы» под селом Тех Сюникской области (расположено у границы с Азербайджаном на автодороге Ереван—Степанакерт).

Ведомство отмечает, что были предприняты ответные меры. Позднее Ереван добавил, что Баку использовал «минометные средства». Армения также сообщает о погибших и раненых.

На границе Армении и Азербайджана регулярно происходят боестолкновения. Стороны периодически обвиняют друг друга в провокациях. 30 марта Азербайджан сообщал о взятии под контроль ряда территорий Лачинского района вблизи армянской границы. 1 апреля Армения утверждала, что в результате стрельбы на границе погиб один военнослужащий.

Лусине Баласян