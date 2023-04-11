Армения и Азербайджан сообщили о гибели семи военных в результате стрельбы на границе

Министерство обороны Армении сообщило, что в результате стрельбы вблизи границы с Азербайджаном погибли четыре военных, еще шесть ранены. Военное ведомство Азербайджана со своей стороны сообщило о гибели трех военнослужащих. Количество пострадавших не называется.

Последние несколько часов обе стороны сообщают, что ситуация остается стабильной, стрельба приостановлена. Азербайджан утверждает, что «оперативная обстановка» находится под контролем его подразделений.

Сегодня, 11 апреля, Азербайджан обвинил Армению в интенсивном обстреле своих позиций в Лачинском направлении. Ереван при этом заявил, что со стороны Баку были обстреляны военнослужащие, «проводящие инженерные работы» вблизи границы с Азербайджаном.

Армянское Минобороны сообщало, что Азербайджан использовал «минометные средства». В сообщении азербайджанской стороны говорилось, что Армения обстреливает «из минометов и крупнокалиберного оружия».

Министр обороны Армении Сурен Папикян, находившийся в Брюсселе с рабочим визитом, возвращается в страну в связи с инцидентом на границе. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь военного ведомства Арам Торосян, передает ТАСС.

Лусине Баласян