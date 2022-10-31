Если гора не идет к Карабаху

31 октября в сочинском пансионате «Русь» встретились лидеры России, Армении и Азербайджана. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников констатирует: достигли они не большего, чем могли бы, а меньшего. Но и не меньшего, чем могли бы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин ждал того и другого лидера на крыльце

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин ждал того и другого лидера на крыльце

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сочи утром закрыло тяжелыми облаками и, соответственно, дождем — все то же, что в Москве, только при плюс 12. Город как будто морщится от этой погоды, и словно темнеет уже с утра, и сразу кажется, что все идет не так. Но стоит посмотреть какое-нибудь видео утренней Москвы, и на душе у тех, кто в Сочи, становится светлее, а главное — теплее.

В этот день теплее и светлее должно было стать на душе у Никола Пашиняна из солнечной Армении и Ильхама Алиева из солнечного Азербайджана. Они приехали в Сочи на трехсторонние переговоры.

Их делегации были устроены по-разному. У премьер-министра Пашиняна — чрезвычайно компактная (видимо, он надеется во всем прежде всего на себя самого. Не от этого ли такие проблемы?). Даже журналистов — три человека. Только личная пресса: фотограф, оператор и звукооператор. Зачем в такой ситуации нужен звукооператор, вообще непонятно: все равно звук в протокольной части обеспечивают российские специалисты, а все, что кроме, то есть одна картинка,— в тишине, это так называемый «б/з». Азербайджанский пул состоял из 14 журналистов, и это был результат компромисса между российской и азербайджанской пресс-службами, пул был урезан, азербайджанцы просили больше, еще больше.

Между прочим, вот так и выигрываются войны, в том числе информационные. Которые не «в том числе», а «прежде всего».

Никол Пашинян предполагал, впрочем, подготовительную наступательную боевую работу перед этими переговорами. То есть он созвал за три дня до этого, пользуясь имеющейся опцией, внеочередную сессию совета Организации Договора о коллективной безопасности по проблеме Нагорного Карабаха. Как известно, Армения, в отличие от Азербайджана, входит в ОДКБ.

Но все его усилия на этом направлении разбились о разговорчивость президента Белоруссии Александра Лукашенко. Культовый Telegram-канал «Пул Первого» продемонстрировал, что президент Белоруссии — в необходимой форме. Более того, такое впечатление, что Telegram-канал наслаждался этой формой, то есть тем, как Александр Лукашенко публично, хоть и на закрытой части заседания отчитывал Никола Пашиняна:

— Вы поставили перед нами два вопроса. Первый, читаю: «Оценка событий и позиция ОДКБ»! Вы потребовали от нас определиться с нашей позицией? Вы что, не знаете нашу позицию?! — возмущенно восклицал господин Лукашенко из своего кабинета в Минске, сидя за круглым столом в окружении своего окружения (совещание происходило в режиме видео-конференц-связи.— А. К.).— Мы хотим, чтобы между соседними государствами был урегулирован конфликт мирным путем!

У Никола Пашиняна была, конечно, идея привлечь все страны ОДКБ на свою сторону. Есть же, в конце концов, устав ОДКБ, есть история с Казахстаном, когда все встали, и за одну ночь собрались, и полетели… И даже армянский взвод…

Но сейчас все было по-другому.

И президент Белоруссии продолжал отчитывать коллегу:

— Второй вопрос: дайте «дорожную карту» по восстановлению территориальной целостности Армении! Какую «дорожную карту»?! Я вам на это сразу отвечаю (то есть и никакого заседания по этому поводу не нужно.— А. К.): сядьте с Ильхамом Алиевым, если надо, попросите президента России и примите решение! Не примете сегодня — будет же хуже, вы же сами это понимаете, нам не нужен этот конфликт! Вот вы два вопроса поставили. Они больше, чем странные!

Александр Лукашенко вторил Владимиру Путину, который погуманнее комментировал позицию Армении на пленарной сессии Валдайского форума, когда говорил о самом начале конфликта по поводу Нагорного Карабаха. Тогда Армения еще могла потерять меньше, чем потом потеряла, прямо давал понять Владимир Путин.

Александр Лукашенко уже не в первый раз говорил о том, о чем Владимир Путин вынужден был промолчать. Это вообще интересная история: Александр Лукашенко становится голосом Владимира Путина. Точнее, внешний голос Александра Лукашенко становится голосом внутреннего Владимира Путина.

— В итоге… я поддержу согласованное решение Азербайджана, Армении и России! — продолжал на видео-конференц-связи Александр Лукашенко.— Достигнете — и я не глядя поддержу это единое мнение… Я уже так по-товарищески говорю: ребята, вы за что воюете в этих горах на две тысячи километров высотой (так Александр Лукашенко не завышал цифры еще никогда в своей жизни.— А. К.)?! Погубили три сотни человек! Три сотни человек погибли там, где люди-то не живут! Где даже эти… козы не ходят! Чего вы воюете?! Сядьте вы вдвоем и договоритесь! И пусть Россия освятит этот договор! Но вы же не хотите! Какая-то, понимаете, здесь идет игра! Этой игры быть не может, потому что решается вопрос войны и мира!

Вот теперь в Сочи Армения и Азербайджан и встречались. А Россия имела шанс освятить. Но какая-то игра, скорее всего, сломала бы этот скорый план. Во всяком случае, о подписании мирного договора в Сочи не приходилось пока и думать.

Тем более что еще до начала переговоров в Сочи стало всем, а главное — Николу Пашиняну, ясно: ОДКБ Николу Пашиняну не помощник.

— Это не то что с одной стороны ОДКБ и мы — члены ОДКБ… А с другой — Азербайджан! — разъяснял господин Лукашенко максимально доходчиво.— Это наши дружественные две страны. Более того, мы члены СНГ вместе с Азербайджаном! У нас очень тесные связи… Я подтверждаю то, что сказано президентом Путиным: и Армения, и Азербайджан — это родные нам государства (считают ли так же и Армения, и Азербайджан? — А. К.)! Ставить так вопрос: с одной стороны — ОДКБ, а с другой стороны — Азербайджан — нельзя! Это неправильно!

Александр Лукашенко, как всегда, позволил себе и лишнего на заседании лидеров ОДКБ:

— Азербайджан возглавляет сегодня абсолютно наш человек — Ильхам Алиев! Что будет завтра? Он же не вечен! Никто не знает (Никол Пашинян, оторвавшись от карандаша с блокнотом, куда он старался успеть записать мысли Александра Лукашенко, посмотрел на коллегу, казалось, с некоторой надеждой.— А. К.)… И эти острые вопросы действительно надо решать сейчас! Кто бы ни стоял за спиной Азербайджана!.. Говорят, Турция… Ну и что? Это политика! — научил президент Белоруссии армянского коллегу.

Без сомнения, даже Никол Пашинян в конце концов понял, что в Сочи ему придется биться, то есть договариваться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым без помощи ОДКБ. Особенно учитывая, что господин Путин все это время молчал, то есть, видимо, был полностью согласен с белорусским коллегой.

Сочинская конференция началась с двусторонней встречи президентов Армении и России.

— Прошу прощения за осеннюю погоду,— извинился Владимир Путин, и это было удивительно, ибо обычно он этого не делает. Тем более извиняться за чужие ошибки…— Но ничего не поделаешь, осень есть осень.

Он два раза за одну минуту напомнил, что встреча организована по предложению господина Пашиняна.

— Совсем недавно по вашей же инициативе была проведена онлайн-встреча на уровне глав государств ОДКБ,— господин Путин и теперь не счел нужным скрывать, кто именно просит обо всех этих мероприятиях.— Этот конфликт длится уже десятилетия, поэтому надо когда-то его завершать, согласен с этим (будут ли когда-нибудь говорить так, например, США и Китай про Россию и Украину? — А. К.).

Господин Пашинян оказался гораздо более красноречив, хотя при этом читал текст по приготовленным для него листочкам. А ведь он может не останавливаться часами. Но именно сегодня он опасался, очевидно, сказать что-то не так. Или чего-то не сказать.

И расставленные акценты произвели впечатление.

— На прошлой неделе на площадке Валдайского дискуссионного клуба,— заявил премьер Армении,— вы затронули вопрос о возможном мирном договоре между Арменией и Азербайджаном, утверждая (то есть он допускал, что на самом деле это могло быть не так.— А. К.), что вы поддерживаете выбор тех принципов, в пользу которых выразится армянская сторона.

Никол Пашинян не стал, конечно, детализировать, что российский президент говорил об этом едва ли не с иронией. Он тогда как раз напомнил, что Армения могла бы получить два крупных района Нагорного Карабаха, если бы согласилась на это в начале военного столкновения с Азербайджаном. Но Россия и тогда поддержала свободный выбор Армении, отказавшейся от такого развития событий, и сейчас тоже поддержит. Намек, разумеется, состоял в том, что у Армении есть шанс потерять и остаток Нагорного Карабаха.

— Для нас приемлемы те подходы, которые предлагаются,— премьер Армении сосредоточился на верном произнесении названия документа,— российским проектом базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения. Я надеюсь, что вы поддержите предложения сослаться на этот документ в тексте сегодняшнего возможного трехстороннего заявления… Армения предложила это, но до сих пор у нас нет подтверждения, что российская сторона поддерживает это.

С одной стороны, Никол Пашинян недвусмысленно давил на российского коллегу, и это было странно: если он хотел чего-то и правда достичь, ему не следовало ставить ультиматумы и диктовать то, что должна поддержать Россия. С другой стороны, Никол Пашинян все-таки запутался в своей речи. Сначала он сказал, что речь идет о проекте именно российского варианта документа, а потом стал утверждать, что у него нет подтверждений, что Россия поддерживает этот, то есть свой вариант.

Или речь шла о варианте, который давно утратил свою актуальность по причине того, что Армения в свое время уже пренебрегла им?

— Хочу подчеркнуть,— продолжил Никол Пашинян,— что это никак не противоречит тем соглашениям, которые были достигнуты в Праге 6 октября сего года (то есть без участия России.— А. К.), между прочим, в ходе пражских переговоров я ориентировался на ваши в том числе заявления по Нагорному Карабаху!

Это Никол Пашинян говорил, конечно, для того, чтобы Владимир Путин не ревновал его к пражским переговорам. Крестьянская хитрость армянского премьера вызывала что-то вроде умиления.

В деле делимитации армяно-азербайджанской границы Армения, добавил ее премьер, решила тоже опереться на российскую трактовку, хотя раньше, по словам Никола Пашиняна, не была согласна с ней.

— 13 сентября сего года Азербайджан инициировал новую широкомасштабную агрессию против Армении и оккупировал новые территории нашей страны,— заявил Никола Пашинян.— Для нас очень важна четкая позиция Российской Федерации с формулировкой о необходимости отвода азербайджанских войск на позиции по состоянию на 11 мая 2021 года.

То есть Никол Пашинян и формулировку Владимиру Путину предложил, причем редактура или тем более отказ не были, похоже, предусмотрены.

Да, тут, похоже, не хватало Александра Лукашенко.

Ильхам Алиев производил впечатление человека, которому есть что сказать. Хотя бы по тому, что он был немногословен.

— Азербайджан относительно недавно выдвинул пять основных принципов, на которых должны быть нормализованы отношения между Азербайджаном и Арменией (видимо, это и есть азербайджанский вариант мирного договора.— А. К.). Это фундаментальные принципы международного права… Карабахский конфликт — это уже история. Он был решен два года назад. В этом контексте практически обсуждать нечего. А нормализация азербайджано-армянских отношений — это тот формат, который требует очень серьезных шагов.

Да, так и говорят победители.

Причем не исключено, что президент Азербайджана не станет обсуждать даже мирный договор. Ведь ему, по его словам, достаточно того, что уже произошло. И произошедшее — история для него, как он выразился.

Стоит отметить, что роль президента Белоруссии Александра Лукашенко в переговорном процессе еще больше росла в моих глазах после того, как я узнал, что президент Азербайджана остановился в пансионате «Беларусь», резиденции Александра Лукашенко. К тому же «Беларусь» находится буквально за углом пансионата «Русь».

Пока шли переговоры Владимира Путина и Ильхама Алиева, премьер Армении уехал из пансионата отдохнуть, а потом, можно сказать, незаметно почти для всех вернулся. И пока журналисты ждали, когда же закончатся изнурительные переговоры России и Азербайджана, на самом деле в разгаре были уже трехсторонние переговоры.

Ничем особенным они закончиться не могли. После пары «двухсторонок» стало ясно, что не то что о мирном договоре, но и, например, о принципах делимитации границ Армения и Азербайджан пока условиться не в состоянии.

Но по крайней мере трехстороннее заявление по итогам встречи они подписали.

— Не все удалось согласовать,— признался российский президент, который после трехсторонних переговоров сидел даже дальше от лидеров Армении и Азербайджана, чем они — друг от друга.— Некоторые вещи пришлось изъять из проработанного на уровне специалистов текста… Россия будет делать все, чтобы окончательное урегулирование было достигнуто.

Из заявления явственно следует прежде всего, что мирить Армению и Азербайджан могут продолжать не только в Праге, но и тем более в Сочи.

А точнее, на «Руси».

Но интересно, что после всего, уже считай что в ночи, они втроем еще и поужинали. То есть Никол Пашинян и Ильхам Алиев решили не расставаться после переговоров (хотя и могли бы).

Ничего себе.

Андрей Колесников, пансионат «Русь»