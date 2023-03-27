Азербайджан отрезает пути к отступлению

В Карабахе возник новый кризис, связанный с Лачинским коридором, а точнее — с грунтовой дорогой, которая могла бы служить ему альтернативой. Формально эта территория относится к зоне ответственности российских миротворцев, однако, когда армянские силы стали ее активно использовать, азербайджанцы установили там блокпост. Теперь власти Азербайджана все настойчивее говорят о необходимости полноценного КПП на въезде в регион.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российские военные на блок-посту в районе города Шуша

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Российские военные на блок-посту в районе города Шуша

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В минувшие выходные азербайджанские военные, как отметили в очередном бюллетене российской миротворческой миссии, «приступили к инженерному оборудованию поста» на дороге между селами Халфали и Туршсу. «Отмечается, что командованием российских миротворцев принимаются меры, направленные на предотвращение эскалации кризисной обстановки и недопущение противоборствующими сторонами взаимных провокаций,— добавили миротворцы.— До азербайджанской стороны доведено требование о необходимости соблюдения положений трехсторонних договоренностей глав государств (РФ, Армении и Азербайджана.— “Ъ”), принятия мер по прекращению инженерных работ и отводу подразделений национальных вооруженных сил на ранее занимаемые позиции».

Между тем за несколько за часов до публикации бюллетеня российских миротворцев МИД Азербайджана заявил, что «в последние дни активизировались перевозки живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении, предназначенных для вооруженных сил Армении, находящихся на территориях временной дислокации Российского миротворческого контингента в Азербайджане» и поэтому военные «осуществили надлежащие меры контроля».

Маршрут, на котором теперь появился азербайджанский блокпост, до недавнего времени вообще не фигурировал в СМИ и официальных заявлениях, потому что практически не использовался. Эта грунтовая дорога, которая проходит через несколько безжизненных горных сел, была просто не нужна, пока была возможность ездить в Степанакерт по Лачинскому коридору, где проложено качественное асфальтированное шоссе.

Когда же азербайджанские экологические активисты заблокировали движение, потребность в альтернативном маршруте сильно возросла, но использовать его стали только ближе к весне, когда сошел снег.

Азербайджанцы заметили это практически сразу и уже 5 марта это привело к вооруженному инциденту: азербайджанские военные обстреляли УАЗ с сотрудниками МВД самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

После этого в Баку утверждали, что армянских военных на этой дороге стали сопровождать российские миротворцы, а сами армяне пригнали туда строительную технику, чтобы хоть немного разровнять грунт и сделать маршрут доступным не только для внедорожников.

Свои дальнейшие цели в Баку не скрывают — там убеждены, что весь контроль надо брать в свои руки.

«Недавние провокации Армении показывают, что для предотвращения незаконной деятельности на суверенных территориях Азербайджана необходимо установление пограничного контрольно-пропускного пункта между Азербайджаном и Арменией в конечной точке Лачинской дороги»,— говорится в заявлении МИДа страны от 25 марта.

«Появление КПП неизбежно. Вопрос лишь в сроках,— заявил “Ъ” азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.— Это потребует определенных работ по обустройству границы и определению лиц, которые смогут ее пересекать. Но думаю, речь будет идти о жителях региона и их родственниках». При этом доверие к российским миротворцам, по мнению эксперта, у азербайджанских властей вряд ли восстановится. «Можно сказать, что у нас паритет: миротворцы игнорируют наши опасения, а мы игнорируем заявления миротворцев. В конце концов, мы используем эти противоречия как аргумент, чтобы не продлевать их работу еще на пять лет,— считает господин Велизаде.— Но на отношения с Россией в целом это не повлияет. Можно списать все на неэффективность конкретной миссии».

В свою очередь, директор ереванского Института Кавказа Александр Искандарян убежден, что роль российских миротворцев в Карабахе будет оставаться значимой — по крайней мере, для армянской стороны. «Смысл присутствия российских миротворцев заключается не только в обеспечении беспрепятственного движения по Лачинскому коридору. Главный смысл — это обеспечение физического выживания населения Нагорного Карабаха,— сказал “Ъ” господин Искандарян.— Если не будет миротворцев, то Арцах (армянское название Нагорного Карабаха.— “Ъ”) будет подвергнут этнической чистке. Так же, как это случилось в тех районах, которые Азербайджану удалось захватить в результате войны, — это Гадрут, Лачин и так далее». По мнению господина Искандаряна, Ереван по-прежнему ждет от Москвы разблокировки Лачинского коридора, однако этот сценарий реалистичным сейчас не выглядит.

Кирилл Кривошеев; Аршалуйс Мгдесян, Ереван