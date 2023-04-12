Россия закрыла въезд в страну для 333 граждан Канады

Министерство иностранных дел России сообщило, что Москва закрыла въезд в страну для 333 граждан Канады в ответ на антироссийские санкции со стороны Оттавы. В стоп-лист вошли канадские губернаторы, министры, депутаты и спортсмены.

«Ввиду антироссийских санкций, периодически вводимых режимом Джастина Трюдо против официальных лиц, политиков, экспертов, журналистов, деятелей культуры и спортсменов из России, въезд в Российскую Федерацию закрывается на постоянной основе для 333 граждан Канады»,— отмечается в заявлении российского МИДа.

В список граждан Канады, которым теперь запрещено въезжать в Россию, в частности, попали канадские фигуристки, олимпийские чемпионки Меган Дюамель и Тесса Верчью, а также ряд членов правительства и депутатов заксобраний канадских провинций Онтарио, Альберта и Британская Колумбия. В МИД России уточняют, что канадские спортсмены включены в стоп-лист из-за требований запретить россиянам участвовать в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.

Также запрет на въезд в Россию введен для судьи Международного уголовного суда (МУС) из Канады Кимберли Прост. Ранее МУС выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

Канада начала вводить масштабные санкции против России после начала военной операции на Украине. Санкции на данный момент введены Оттавой уже в отношении почти 400 российских физических и юридических лиц.

В последний раз канадские власти расширяли санкционный список против России 5 апреля: тогда под санкции попали глава Татарстана Рустам Минниханов, замминистра обороны России Николай Панков, а также компании, связанные с основателем частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным. 12 апреля украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Канада планирует передать средства от конфискованных российских активов на восстановление Украины.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов