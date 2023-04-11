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Коммерсантъ FM
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Премьер Канады сообщил о новых санкциях против России

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о расширении антироссийского санкционного списка. Согласно данным сайта правительства Канады от 5 апреля, под санкции попали глава Татарстана Рустам Минниханов, замминистра обороны России Николай Панков, а также компании, связанные с основателем частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Джастин Трюдо

Джастин Трюдо

Фото: Carlos Osorio, Reuters

Джастин Трюдо

Фото: Carlos Osorio, Reuters

Как заявил канадский премьер после встречи с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем, Оттава пошла на расширение санкционных списков, чтобы «усилить давление» на Россию. Его слова приводит агентство Reuters.

Согласно сообщению правительства Канады, все введенные санкции начали действовать с 5 апреля.

Всего санкции введены в отношении 14 физических и 34 юридических лиц из РФ. Среди них — подконтрольная Евгению Пригожину компания «Конкорд менеджмент и консалтинг» и группа компаний «Волга-Днепр» (ее руководитель Алексей Исайкин попал под персональные санкции Канады). Кроме того, Канада ввела санкции в отношении девяти предприятий, связанных с финансовым сектором Белоруссии. В список персональных санкций против России канадские власти включили президента Татарстана Рустама Минниханова и заместителя министра обороны РФ Николая Панкова.

Также канадский премьер сообщил, что Оттава направит Украине новый пакет военной помощи, в который войдут 21 тыс. автоматов, 38 пулеметов и более 2,4 млн патронов.

В последний раз Канада расширяла санкции против России 24 февраля, в годовщину начала военной операции на Украине. В санкционные списки тогда были включены 129 физических и 63 юридических лица. Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что Москва подготовит ответные меры на расширение санкционных списков канадскими властями.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов

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