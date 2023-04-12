WP: контрнаступление ВСУ отложено из-за погоды и нехватки боеприпасов

Американская газета The Washington Post (WP) сообщила, что изначально намеченное на весну 2023 года масштабное контрнаступление вооруженных сил Украины было отложено из-за нехватки у Киева необходимых боеприпасов и неблагоприятных погодных условий.

«Ожидаемое весеннее наступление было представлено как решающая возможность для Украины вернуть себе территорию.... Но операция была отложена из-за погоды, медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов»,— пишет издание.

Украинский военный, с которым поговорил журналист газеты на условиях анонимности, сообщил, что Киев все еще ждет поставок большего количества бронетехники и тяжелой техники для перемещения личного состава. По его словам, промедление может оказать решающее влияние на успех предстоящей контрнаступательной операции, так как российские войска активно укрепляют свои позиции на всем протяжении линии фронта.

Ранее WP со ссылкой на документы из недавней утечки разведданных США сообщала, что во время контрнаступления Украина собирается вернуть территории на востоке и одновременно продвинуться на юг. В документах отмечались «недостатки формирования сил и обеспечения». По оценке США, операция приведет только к «незначительным территориальным приобретениям».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе поездки в Канаду заявил, что Украина начнет контрнаступление, когда будет к нему готова. Он добавил, что союзники Украины не оказывают на нее давление по вопросу контрнаступления и допустил, что оно может начаться летом 2023 года. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что контрнаступление идет «каждый день» и призвал не ждать «волшебных дат».

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Александр Кислов