Секретарь СНБО Данилов: контрнаступление Украины происходит каждый день

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов призвал не ждать «волшебных дат» контрнаступления, поскольку оно идет «каждый день». При этом он добавил, что обсуждение этого вопроса в публичном пространстве не на пользу украинской армии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Данилов

Фото: Офис Президента Украины Алексей Данилов

Фото: Офис Президента Украины

«Украинское контрнаступление происходит каждый день. Не ждем волшебных дат, действуем спокойно, системно и последовательно... Информационный ажиотаж не на пользу планам сил обороны Украины»,— написал Алексей Данилов в Twitter.

29 марта министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что весеннее контрнаступление может начаться в течение двух месяцев — в апреле или мае. Позднее в интервью изданию Ouest-France и медиагруппе Funke, опубликованном 7 апреля, госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели.

Как сообщало агентство Reuters, Украина готовит 40 тыс. новобранцев для контрнаступления. Bild со ссылкой на аналитиков НАТО называл Луганск и Запорожье основными направлениями контрнаступления. Однако по информации CNN, Украина изменила «некоторые военные планы» после обнаружения в сети секретных документов Пентагона.

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Лусине Баласян