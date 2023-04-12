В Краснодаре отменили концерт заслуженного артиста России Ярослава Евдокимова

Концерт заслуженного артиста РФ Ярослава Евдокимова не состоится в Краснодаре. Об этом сообщила пресс-служба Центрального концертного зала, где должно было пройти мероприятие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт Ярослава Евдокимова Фото: сайт Ярослава Евдокимова

Концерт Ярослава Евдокимова был назначен на 25 апреля на 19 часов. На сайте концертной площадки сообщается, что возврат билетов осуществляется по месту приобретения.

Также афиша с анонсом концерта артиста исчезла и на сайте Зимнего театра Сочи. Певец должен был там выступить 24 апреля.

Ярослав Евдокимов родился в 1946 году в украинском городе Ровно. В 2006 году президент РФ присвоил ему почетное звание Заслуженный артист Российской Федерации, через три года он получил российское гражданство.

В 2019 году в сети появился ролик, в котором певец выступает против действий России в Крыму и на Донбассе. Перед началом нынешних гастролей видео снова начали распространять в СМИ и пабликах, заявляя, что так Ярослав Евдокимов выразился о спецоперации.

Ранее в Краснодаре отменили концерт Валерия Меладзе, Инстасамки и Ани Лорак. 11 апреля общественник попросил мэра Краснодара отменить концерт группы Shortparis.

Татьяна Ручкина

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