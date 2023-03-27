Концерт Ани Лорак в Краснодаре официально отменен

Концерт украинской певицы Ани Лорак в Краснодаре отменен. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Выступление Лорак должно было состояться 27 апреля во дворце спорта «Олимп».

Ранее мэр краевой столицы Евгений Наумов выступил категорически против выступления поп-звезды, которая «признается в любви правящей на Украине власти, воюющей против нас».

«Ни один предприниматель, актер, певец или певица, которые имеют такую позицию относительно СВО, не будут здесь зарабатывать»,— говорилось в сообщении в Telegram-канале главы города.

В свою очередь госпожа Лорак сообщила, что не поддерживает никакие формы насилия и никогда не помогала ВСУ финансово.

Олег Исаев

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