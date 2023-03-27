Концерт Ани Лорак в Краснодаре официально отменен

Концерт украинской певицы Ани Лорак в Краснодаре отменен. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ
Выступление Лорак должно было состояться 27 апреля во дворце спорта «Олимп».
Ранее мэр краевой столицы Евгений Наумов выступил категорически против выступления поп-звезды, которая «признается в любви правящей на Украине власти, воюющей против нас».
«Ни один предприниматель, актер, певец или певица, которые имеют такую позицию относительно СВО, не будут здесь зарабатывать»,— говорилось в сообщении в Telegram-канале главы города.
В свою очередь госпожа Лорак сообщила, что не поддерживает никакие формы насилия и никогда не помогала ВСУ финансово.
Читайте нас в Telegram