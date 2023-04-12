Софья Сапега согласилась на экстрадицию из Белоруссии в Россию

Консул России в Белоруссии встретился с осужденной россиянкой Софьей Сапегой. Девушка дала согласие на экстрадицию в Россию, сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства РФ Алексей Маскалев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Софья Сапега

Фото: Leonid Shcheglov / Pool / AP Софья Сапега

Фото: Leonid Shcheglov / Pool / AP

Он уточнил, что встреча прошла в понедельник, 10 апреля. Во время нее от Софьи Сапеги «было получено согласие на экстрадицию в Россию уже на территории Российской Федерации», сообщил пресс-секретарь. «Следующим этапом, в том числе и техническими деталями процедуры экстрадиции, занимаются российские и белорусские правоохранительные органы»,— добавил господин Маскалев.

София Сапега была задержана в мае 2021 года вместе со своим молодым человеком Романом Протасевичем — бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA (канал подробно рассказывал о протестах в Белоруссии в августе 2020 года). В мае 2022-го белорусский суд приговорил ее к шести годам колонии по статьям о разжигании вражды и правилах обращения с личными данными.

В январе 2023 года комиссия по помилованию при президенте Белоруссии отклонила прошение Софьи Сапеги. В администрации президента Белоруссии утверждали, что россиянка не подошла под критерии для предоставления помилования по отбытому сроку. 3 апреля адвокат Антон Гашинский сообщил, что запущена процедура передачи Софьи Сапеги в Россию.

Лаура Кеффер