Мэром Лос-Анджелеса впервые стала политик индийского происхождения
На выборах мэра Лос-Анджелеса победила Нитья Раман. Она стала первым мэром этого города индийского происхождения. Как сообщает Newsweek, госпожа Раман получила 52,1% голосов, в то время как действующий мэр Карен Басс — 47,9%. Сама госпожа Басс в 2022 году стала первой женщиной во главе Лос-Анджелеса.
45-летняя Нитья Раман родилась в Индии. Семья переехала в США, когда будущему политику было шесть лет. Госпожа Раман состоит в Демократической партии и организации «Демократические социалисты Америки». Как пишет BBC, ее часто сравнивают с Зохраном Мамдани, который в прошлом году стал мэром Нью-Йорка и тоже является членом «Демократических социалистов Америки».
С 2020 года госпожа Раман была членом городского совета Лос-Анджелеса. Нитья Раман присоединилась к предвыборной гонке в последний момент, поэтому сначала ее шансы на победу оценивались низко.