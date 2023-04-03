Адвокат сообщил о запуске процедуры передачи Софьи Сапеги из Белоруссии в Россию

Адвокат Антон Гашинский сообщил, что процедура передачи осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги в Россию запущена. В Белоруссии она приговорена к шести годам лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Софья Сапега

Фото: instagram.com / sapega_sofia_ Софья Сапега

Фото: instagram.com / sapega_sofia_

«Конечно»,— ответил адвокат на вопрос ТАСС о том, запущена ли соответствующая процедура. Сроки передачи он комментировать отказался.

2 апреля сообщалось, что российские дипломаты навещают Софью Сапегу и продолжают контактировать с ее адвокатом и белорусской стороной. Telegram-канал Baza cо ссылкой на ее адвоката сообщал, что родители девушки подали ходатайство в Минюст РФ о переводе Софьи Сапеги в российскую колонию, а белорусская сторона уже дала согласие. Антон Гашинский в январе говорил, что процедура рассмотрения прошения о переводе в РФ может быть «очень долгой».

Девушку задержали в Белоруссии в 2021 году вместе с Романом Протасевичем — одним из основателей Telegram-канала Nexta, признанного в стране экстремистским и террористическим. В мае 2022 года Софью Сапегу приговорили к шести годам колонии по обвинению в «разжигании вражды и незаконном сборе, и распространении сведений о частной жизни».

Лусине Баласян