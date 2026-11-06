Совет директоров X5 рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев
X5 может выплатить дивиденды в размере 204 рублей на акцию за девять месяцев
Совет директоров X5 (владеет магазинами «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик») рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2026 года в размере 204 руб. на акцию, указано на сайте раскрытия информации. На выплату направят чистую прибыль за отчетный период, а также часть нераспределенной прибыли за 2019 и 2020 годы.
Итоговое собрание акционеров по вопросу дивидендов состоится 30 ноября. Дивдоходность составляет 8,6%. Купить акции X5 под выплату можно до 11 декабря.
По итогам 2025 года X5 выплатила дивиденды в размере 245 руб. на акцию. Выплата за девять месяцев составила 368 руб. на бумагу.