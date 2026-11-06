Переводы «зависли» на Мальдивах
С чем связаны проблемы российских туристов на курорте
Путешественники добираются до Мальдив, а деньги — нет. Некоторых российских туристов отказались заселять в отели. Больше всего жалоб поступило на работу принимающей компании Resort Life. Там уже подтвердили проблемы и объяснили их задержками банковских переводов.
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Участники рынка говорят, что проблемы начались две-три недели назад. Некоторым путешественникам задерживали трансферы на курорты и заселение в отели, другим при выезде приходилось повторно платить за проживание из своего кармана. И во всех случаях причина была одинаковой: деньги от туроператора так и не поступили.
В принимающей компании Resort Life объясняют, что в последние месяцы Bank of Maldives, с которым компания работает уже 20 лет, ужесточил проверку платежей из РФ. О похожих трудностях “Ъ FM” рассказал гендиректор туроператора «Пантеон» Анатолий Гаркушин (его клиенты тоже столкнулись с трудностями при заселении на Мальдивах):
«Если раньше банки-корреспонденты заворачивали наши платежи, то сейчас Bank of Maldives, в который деньги ушли, их не зачислил.
В данном случае речь об одном пострадавшем операторе — принимающей компании Rezort Life. Мы работаем напрямую с отелями. Естественно, задержки с оплатой происходили, но у нас есть альтернативные возможности. Так что мы повторно оплачивали отелям бронирование за туристов и ждали, пока первый платеж, который требовал Bank of Maldives, либо вернется к нам на счет, либо будет зачислен уже депозитом на следующих туристов в этот отель»
Сейчас сумма задержанных платежей достигла почти $2 млн. А в Resort Life отметили, что компания принимает туристов из России более 10 лет, но в подобной ситуации оказывается впервые. При этом многие туроператоры продолжают работу в обычном режиме. Так что пока речь идет скорее о единичных сбоях, считает руководитель отдела продаж туроператора World Window Любовь Хайчук:
«У нас другой партнер на Мальдивах, и также мы работаем через других туроператоров, у которых есть прямые контракты с отелями. Таких проблем не было. Я не думаю, что эта история станет массовой. Просто с определенным банком возникли сложности. По крайней мере, на данном этапе в других странах же такого зафиксировано не было. В целом такая проблема существует, и крупные компании уже нашли пути, как проводить платежи. Сейчас есть возможность делать это через Армению, ОАЭ, банки-контрагенты. Как правило, самый первый вариант — это Казахстан».
И все же эксперты согласны, что банки ужесточают проверки повсеместно, а значит, в будущем такие ситуации могут повториться и на других направлениях. Но разбираться с проблемами за свой счет путешественникам не придется, объяснил вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов:
«Туроператор отвечает за действия всех лиц, которые предоставляют услуги, в частности, действия принимающей стороны: и отеля, и трансфера.
Соответственно, если вдруг возникает ситуация, когда туристов не заселяют в отель, неважно по какой причине, туроператор должен эту задачу взять на себя.
Путешественников переселяют в гостиницы, которые находятся рядом, и по возможности в номера тех категорий, которые были оплачены. Размер компенсации рассчитывается в зависимости от ситуации. У туриста есть все основания требовать возмещения убытков и компенсации морального вреда».
Руководитель Resort Life тем временем сообщил, что большую часть задержанных средств уже удалось получить. В компании рассчитывают окончательно нормализовать работу к концу недели. Теперь очередь за оставшимися платежами, им тоже пора на Мальдивы.