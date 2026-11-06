Переводы «зависли» на Мальдивах

«У нас другой партнер на Мальдивах, и также мы работаем через других туроператоров, у которых есть прямые контракты с отелями. Таких проблем не было. Я не думаю, что эта история станет массовой. Просто с определенным банком возникли сложности. По крайней мере, на данном этапе в других странах же такого зафиксировано не было. В целом такая проблема существует, и крупные компании уже нашли пути, как проводить платежи. Сейчас есть возможность делать это через Армению, ОАЭ, банки-контрагенты. Как правило, самый первый вариант — это Казахстан».