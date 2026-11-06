В работе Ozon банка произошел сбой
Пользователи Ozon банка сегодня утром сообщили о сбоях в работе сервисов кредитной организации. Detector404 зафиксировал 18 тыс. жалоб за последний час. Больше всего обращений поступает от жителей Санкт-Петербурга, Самарской, Московской и Новосибирской областей.
В основном пользователи жалуются на сбой в работе сервиса (36%). Еще 32% жалоб связаны с проблемами в личном кабинете, а 17% — обращают внимание на неполадки в работе мобильного приложения. 13% обращений касаются сбоев с получением уведомлений. Меньше всего проблем (1%) возникает при использовании сайта.