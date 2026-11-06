В работе Ozon банка произошел сбой

В основном пользователи жалуются на сбой в работе сервиса (36%). Еще 32% жалоб связаны с проблемами в личном кабинете, а 17% — обращают внимание на неполадки в работе мобильного приложения. 13% обращений касаются сбоев с получением уведомлений. Меньше всего проблем (1%) возникает при использовании сайта.