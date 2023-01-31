Власти Белоруссии объяснили, почему Софье Сапеге отказали в помиловании

Осужденной в Белоруссии россиянке Софье Сапеге отказали в помиловании на законных основаниях, заявила замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс. По ее словам, госпожа Сапега не подошла под критерии для предоставления помилования по отбытому сроку.
Софья Сапега
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«В частности, изъявившая желание написать такое ходатайство на имя президента осужденная не отбыла даже хотя бы половину срока, хотя она имела право обратиться. У президента было право помиловать и в этом случае. Но если оценивать в целом все критерии, то в данном случае исключений, которые бы послужили основанием для того, чтобы глава государства принял такое решение, не было»,— сказала Ольга Чуприс журналистам (цитата по БЕЛТА).
По ее словам, в случае Софьи Сапеги не было каких-либо исключений или предвзятого отношения. Ольга Чуприс добавила, что, по ее мнению, госпоже Сапеге отказали в помиловании «совершенно законно».
Гродненский областной суд приговорил Софью Сапегу к шести годам колонии по статьям о разжигании вражды и правилах обращения с личными данными в мае 2022 года. По версии следствия, госпожа Сапега была администратором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», где публиковали личные данные белорусских силовиков, а также Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским).
В июне 2022 года Софья Сапега подала прошение о помиловании. Тогда же Александр Лукашенко допускал, что девушку могут выдать России. 10 января ее отчим Сергей Дудич сообщил, что госпоже Сапеге отказали в помиловании. По его словам, защита будет добиваться ее перевода в Россию для отбытия оставшегося срока наказания.