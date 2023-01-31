Власти Белоруссии объяснили, почему Софье Сапеге отказали в помиловании

Осужденной в Белоруссии россиянке Софье Сапеге отказали в помиловании на законных основаниях, заявила замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс. По ее словам, госпожа Сапега не подошла под критерии для предоставления помилования по отбытому сроку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Софья Сапега

Фото: t.me / nevolf Софья Сапега

Фото: t.me / nevolf

«В частности, изъявившая желание написать такое ходатайство на имя президента осужденная не отбыла даже хотя бы половину срока, хотя она имела право обратиться. У президента было право помиловать и в этом случае. Но если оценивать в целом все критерии, то в данном случае исключений, которые бы послужили основанием для того, чтобы глава государства принял такое решение, не было»,— сказала Ольга Чуприс журналистам (цитата по БЕЛТА).

По ее словам, в случае Софьи Сапеги не было каких-либо исключений или предвзятого отношения. Ольга Чуприс добавила, что, по ее мнению, госпоже Сапеге отказали в помиловании «совершенно законно».

Гродненский областной суд приговорил Софью Сапегу к шести годам колонии по статьям о разжигании вражды и правилах обращения с личными данными в мае 2022 года. По версии следствия, госпожа Сапега была администратором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», где публиковали личные данные белорусских силовиков, а также Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским).

В июне 2022 года Софья Сапега подала прошение о помиловании. Тогда же Александр Лукашенко допускал, что девушку могут выдать России. 10 января ее отчим Сергей Дудич сообщил, что госпоже Сапеге отказали в помиловании. По его словам, защита будет добиваться ее перевода в Россию для отбытия оставшегося срока наказания.

Олеся Павленко