Звездный ценник

«В 2025 году тот же Григорий Лепс смог бы заработать за одну ночь 20 млн руб., или Киркоров — 15, то в 2026-ом мы можем наблюдать, они гонорар свой подняли. В прошлом году Shaman был самым востребованным, то в этом году — это Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Сергей Лазарев и Григорий Лепс. Самый интересный гонорар — Надежда Кадышева. Эта артистка за 2026 год была востребована максимально, потому что её гонорары достигали 40 млн руб. Буквально не так давно она, как ни странно, их снизила».