Звездный ценник
Во сколько обойдется выступление артистов на Новый год
Пригласить звезду на праздник стало еще дороже. Об этом “Ъ FM” рассказали продюсеры и представители ивент-индустрии. По их словам, артисты повышают гонорары, а выступление самых востребованных исполнителей может обойтись заказчикам в десятки миллионов рублей.
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На рынке новогодних корпоративов появилось особенно выгодное предложение. Как пишут СМИ, Надежда Кадышева решила вдвое снизить свой гонорар до 10 млн руб. Но на этом распродажа заканчивается. За выступление Григория Лепса заказчикам придется заплатить до 40 млн руб. Филипп Киркоров и Сергей Лазарев обойдутся примерно в 20 млн руб. каждый. Да и сама Кадышева, несмотря на скидку, остается в числе самых дорогих исполнительниц. Звезды первой величины дешевле не становятся, рассказал “Ъ FM” продюсер Сергей Дворцов:
«В 2025 году тот же Григорий Лепс смог бы заработать за одну ночь 20 млн руб., или Киркоров — 15, то в 2026-ом мы можем наблюдать, они гонорар свой подняли. В прошлом году Shaman был самым востребованным, то в этом году — это Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Сергей Лазарев и Григорий Лепс. Самый интересный гонорар — Надежда Кадышева. Эта артистка за 2026 год была востребована максимально, потому что её гонорары достигали 40 млн руб. Буквально не так давно она, как ни странно, их снизила».
При этом бизнес не всегда готов платить за громкие имена. Еще в прошлом сезоне представители ивент-индустрии рассказывали “Ъ FM”, что компании стали экономить на праздниках. Некоторые пересматривали бюджет уже осенью и сокращали расходы на новогодние корпоративы почти вдвое. А малый и средний бизнес может и вовсе отказаться от праздничных мероприятий, считает руководитель ивент-агентства ReFree Юлий Мирошников:
«Гонорары у артистов поднялись где-то на 10-15% по некоторым позициям.
Традиционно на новогодние корпоративы, начиная с 10 чисел декабря, чем ближе к дате, стоимость растет, соответственно, 31 декабря прайс может быть x3. Даты занимаются не так активно.
То, что вот мы наблюдаем: малый бизнес, средний бизнес либо будут принимать решение о проведении мероприятий несколько позднее, то есть кто-то взял паузу, либо мероприятия, так как это проводилось в прошлые года, не будет проводиться».
Экономить компании пытаются не только на артистах, но и на самих праздниках. По словам организаторов, за год желающих провести большой новогодний корпоратив стало примерно вдвое меньше, а средний бюджет одного мероприятия снизился с 13 млн до 7-8 млн руб. При этом полностью отказываться от музыкальной программы заказчики не спешат. Вместо дорогих звезд они все чаще приглашают кавер-группы, отметил гендиректор Communicator Creative Events Егор Доброгорский:
«Есть тенденция на то, чтобы в принципе отказываться от звезд. Потому что все корпорации экономят бюджеты, и 90% заказчиков меняют звезду на хороший какой-то бэнд, кавер-группу либо джазовый бэнд, тем самым сокращая бюджет на 30-40%. З средней величины стоит 5, 7, 10 млн руб. В рамках общего бюджета 25 млн вычитаем, соответственно, 10 млн, получается 15 млн. Экономия достаточно большая. Хорошая кавер-группа стоит там 200-250 тыс. — колоссальная разница».
Компании также стали чаще отказываться от масштабных вечеринок в пользу небольших встреч внутри отделов. Некоторые проводят праздники прямо в офисах, ограничиваются поздравлениями сотрудников и подарками для их детей.