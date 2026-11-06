В Москве прощаются с актрисой Екатериной Райкиной

Попрощаться с актрисой пришли в том числе ее брат Константин Райкин, народный артист Марк Розовский, актер Тимофей Трибунцев, передает ТАСС. После церемонии состоится отпевание в храме Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Тело артистки кремируют, а урну с ее прахом захоронят на Новодевичьем кладбище.