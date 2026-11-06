В Москве прощаются с актрисой Екатериной Райкиной
В Высшей школе сценических искусств (ВШСИ) в Москве проходит гражданская панихида по актрисе, заслуженной артистке РСФСР Екатерине Райкиной. Панихида продлится до 13:30 мск. На мероприятие собрались десятки человек, сообщает «РИА Новости».
Попрощаться с актрисой пришли в том числе ее брат Константин Райкин, народный артист Марк Розовский, актер Тимофей Трибунцев, передает ТАСС. После церемонии состоится отпевание в храме Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Тело артистки кремируют, а урну с ее прахом захоронят на Новодевичьем кладбище.
Екатерина Райкина — дочь народного артиста СССР Аркадия Райкина. Она умерла 3 ноября в возрасте 88 лет. Актриса на протяжении 50 лет входила в труппу Государственного академического театра им. Вахтангова. Ее самыми известными работами считаются роли Зелимы в «Принцессе Турандот», Софьи в «Дамах и гусарах» и Золушки в одноименной постановке. Помимо этого, снималась в кино и участвовала в записи радиоспектаклей.