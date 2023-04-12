МИД: Лаврову и делегации РФ пока не дали визы для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН

Главе МИД РФ Сергею Лаврову и российской делегации еще не выдали визы для участия в ряде заседаний Совета Безопасности (СБ) ООН, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Заседания пройдут в Нью-Йорке в апреле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Рябков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Рябков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Пока визы не выданы. Ни одна виза не выдана»,— рассказал господин Рябков журналистам (цитата по ТАСС).

Отказывать дипломатам РФ в выдаче виз на международные мероприятия стали на фоне российской военной операции на Украине и последовавших в ответ на нее санкций, под которые подпал в том числе господин Лавров. Летом 2022 года Великобритания отказала в выдаче виз российской делегации на сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Осенью аналогичное решение приняла Польша. В сентябре США не выдали визы нескольким членам российской делегации на Генеральной Ассамблее ООН.

В марте 2023-го Вашингтон вновь не дал визы россиянам для участиях в мероприятиях ООН. В апреле Австрия не выдала визы большей части делегации РФ для участия в сессии спецкомитета ООН. Россия в апреле председательствует в Совете Безопасности ООН.

Лаура Кеффер