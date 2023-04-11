Большая часть российской делегации не получила виз для участия в сессии спецкомитета ООН в Вене

Австрия не выдала большей части российской делегации визы для участия в сессии спецкомитета ООН по разработке всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, заявил замглавы делегации РФ Эрнест Чернухин. Заседание спецкомитета пройдет с 11 по 21 апреля в Вене.

Как сообщается на сайте ООН, цель разрабатываемой конвенции — обеспечить сотрудничество между правоохранительными органами разных стран в области расследования киберпреступлений. Предыдущая сессия прошла в Вене в январе текущего года.

«Большая часть российской межведомственной делегации, а именно: представители Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции не получили австрийских виз для участия в нашей сессии»,— сказал господин Чернухин в ходе выступления на сессии (цитата по «РИА Новости»).

Дипломат заявил, что Москва расценивает решение Австрии не выдавать визы как «акт политического давления» на РФ и намеренного создания препятствий для открытых переговоров по важному международному вопросу. Господин Чернухин считает, что подобным решением Австрия нарушила свои обязательства на основании подписанного в 1995 году соглашения между ООН и Австрийской Республикой.

Летом 2022 года Великобритания на правах принимающей страны отказала в выдаче виз российской делегации для участия в очередной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Осенью того же года аналогичное решение приняла Польша. В сентябре 2022 года США не выдали визы нескольким членам российской делегации на Генеральной ассамблее ООН. Россия тогда призывала генсека ООН Антониу Гутерриша запустить арбитраж из-за действий властей США. В марте текущего года Вашингтон вновь не выдал визы россиянам для участиях в мероприятиях ООН.

Эрдни Кагалтынов