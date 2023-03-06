Российским дипломатам вновь не дали визы США для участия в мероприятиях по линии ООН

США опять отказали в выдаче виз некоторым российским дипломатам, планировавшим принять участие в деятельности рабочей группы по информационным и коммуникационным технологиям в штаб-квартире ООН. Об этом заявила на заседании группы представитель РФ Ирина Тяжлова. Она призвала ООН пресечь подобную практику. В международной организации выразили надежду, что проблема с выдачей виз будет решена.

«В очередной раз США безосновательно в вызывающей форме отказали в выдаче виз отдельным членам российской межведомственной делегации. Такой шаг ранее предпринимался и в отношении ее главы»,— заявила госпожа Тяжлова, отметив, что США фактически влияют на формирование национальных делегаций, а невыдача виз — нарушение взятых США обязательств по линии ООН (цитата по «РИА Новости»). Она попросила Секретариат ООН принять меры для пресечения «подобной пагубной практики» Вашингтона.

В ООН надеются, что эта проблема будет решена с принимающей стороной, сообщил, в свою очередь, «РИА Новости» заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик сообщил, что Антониу Гутерриш сосредоточены на том, чтобы «обязательства соблюдались, чтобы все делегации, у которых есть дела в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, получали визы, как и должно быть».

В сентябре 2019 года на Генассамблею ООН США пустили не всех членов российской делегации, в декабре 2021 года США не дали визы российским дипломатам, которые должны были участвовать в сессии рабочей группы открытого состава по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности.

Мария Федотова