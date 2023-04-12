Минцифры: если есть право на отсрочку, пользователь не получит повестку на «Госуслугах»

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что военнообязанный гражданин не получит повестку на «Госуслугах», если подтверждено его право на отсрочку. Если повестка все же придет, ее можно будут обжаловать на сайте, уточнил министр. По его словам, такие обращения будут рассматриваться ускоренно — в течение пяти дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максут Шадаев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Максут Шадаев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Пользователь не должен получить повестку, если подтверждено его право на отсрочку. Его данные будут исключены еще на этапе формирования списка рассылки. Но если вдруг повестка все же придет, ее можно будет обжаловать на "Госуслугах" и подтвердить свое право на отсрочку, приложив необходимые документы»,— написал господин Шадаев в профильном Telegram-канале MIT.

Он добавил, что обращение будет рассматривать не военком, а региональная призывная комиссия, которую возглавляет глава субъекта. У граждан также останется возможность защищать свои права в судебном порядке. «Кстати, если пришла повестка, а явиться в военкомат по уважительной причине гражданин не смог (например, заболел), можно будет сообщить об этом на "Госуслугах"»,— отметил глава Минцифры.

11 апреля Госдума одобрила закон о едином реестре военнообязанных, узаконивающий электронные повестки. Предполагается, что со дня получения повестки (как в электронном, так и бумажном виде) вводится запрет на выезд из России. Неявка без уважительной причины по прошествии 20 суток со дня получения повестки влечет за собой ряд ограничительных мер, в том числе запрет на сделки с недвижимостью. Минцифры уточнило, что запустить реестр в полном объеме можно будет не раньше осени.

Подробнее о законе — в публикации «Ъ» «Не думай о повестках свысока».

Лаура Кеффер