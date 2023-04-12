Минцифры: запустить реестр военнообязанных в полном объеме можно будет не раньше осени

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что реестр военнообязанных в полном объеме можно будет запустить не раньше очередного осеннего призыва на срочную службу. Он добавил, что точные сроки запуска реестра пока неизвестны.

«Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона, но, скорее всего, запустить его в полном объёме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу»,— написал господин Шадаев в одном из Telegram-чатов IT-отрасли (цитата по ТАСС; название чата не приводится).

11 апреля Госдума одобрила закон о едином реестре военнообязанных, узаконивающий электронные повестки. Со дня получения повестки (как в электронном, так и бумажном виде) вводится запрет на выезд из России. Неявка без уважительной причины по прошествии 20 суток со дня получения повестки влечет за собой ряд ограничительных мер, в том числе запрет на сделки с недвижимостью. Один из разработчиков инициативы, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что ограничения за неявку в военкомат будут вводить не сразу, а в следующий призыв.

Подробности — в материале «Ъ» «Не думай о повестках свысока».

Лаура Кеффер